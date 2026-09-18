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La IA no es tan buena como los humanos para reconocer objetos

Un estudio que publica iScience probó más de 200 redes neuronales profundas y "ningún modelo ha reproducido por completo los patrones de reconocimiento de objetos de los seres humanos", señaló el investigador Biyu Hen, de la Universidad de Nueva York y uno de los firmantes del artículo.

Por Agencia EFE Las maquinas basadas en inteligencia artificial (IA) tienen dificultades para reconocer objetos a partir de su forma general cuando algunos aspectos de una imagen están distorsionados, ya que los modelos actuales no logran la percepción visual de las cosas de la misma manera que los humanos. Un estudio que publica iScience probó más de 200 redes neuronales profundas y "ningún modelo ha reproducido por completo los patrones de reconocimiento de objetos de los seres humanos", señaló el investigador Biyu Hen, de la Universidad de Nueva York y uno de los firmantes del artículo.

La capacidad de los seres humanos para aprovechar las pistas de la forma global en el reconocimiento visual de objetos "sigue siendo inigualable", pues los pueden identificar basándose en múltiples características, como su textura, pequeños detalles internos y su forma o silueta general. Sin embargo, en comparación con las personas, las máquinas pueden verse afectadas incluso por pequeñas distorsiones en la imagen. Con el tiempo, las máquinas 'aprenden' patrones complejos que les permiten reconocer visualmente y nombrar objetos basándose en su apariencia. Los modelos computacionales de redes neuronales profundas se desarrollan entrenando a los ordenadores con grandes cantidades de datos e imágenes y el equipo decidió averiguar si los modelos existentes para la visión artificial funcionaban de la misma manera que la humana.