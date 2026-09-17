Alerta: Falsas colaboraciones roban cuentas de YouTube en Latinoamérica

Tecnología & Cultura Digital

Tenga cuidado de propuestas falsas de patrocinio, plataformas fraudulentas que utilizan la imagen de marcas reales para comprometer cuentas de Google asociadas a canales de YouTube.

Por revistaeyn.com ESET advierte que atacantes suplantan la identidad de marcas reconocidas para acercar propuestas de colaboración y patrocinio a creadores de contenido en YouTube, con el objetivo final de robar sus cuentas. El uso del nombre de una marca reconocida a nivel global, una propuesta de patrocinio que parece real y una plataforma con diseño y herramientas profesionales son los tres pilares de esta campaña activa que también apunta a creadores de contenido de Latinoamérica.

La estafa comienza con un correo inicial con una supuesta propuesta comercial. En el caso analizado por ESET una periodista del Perú recibió una “Paid collaboration opportunity” y el remitente se presentaba como “Brandi”, del equipo de Creator Partnerships de Hollyland. Aquí hay un robo de identidad, ya que, si bien Hollyland es una empresa legítima dedicada a la fabricación de equipos de transmisión inalámbrica y soluciones audiovisuales, no tiene nada que ver con estos contactos, sino que utilizan su nombre para dar credibilidad al correo. El mensaje estaba personalizado con referencias concretas a videos del canal de YouTube de la víctima a la que le ofrecían un dispositivo y una posible colaboración de largo plazo. En este punto lo que debe llamar la atención y funcionar de alarma es que el remitente utiliza un dominio ajeno a Hollyland.

Propuesta parece formal y verdadera

Luego de recibir ese primer contacto, la destinataria respondió el correo con sus tarifas. Este es el momento en donde el estafador busca consolidar la confianza a través de la negociación. El supuesto representante acepta la opción valuada en US$300, y además agregan ciertos ítems clave en cualquier negociación comercial: proceso de verificación, brief, panel, revisión de estadísticas y “pago seguro”. Luego, se le solicita a la periodista que continúe la gestión en joinmatchy[.]com/hollyland, a fin de que desde ese portal pueda verificarse el canal, el acuerdo y también el pago. Estos dos dominios no pertenecen a Hollyland, lo que es un claro indicio de que puede tratarse de una estafa y no de una propuesta comercial real. “Uno de los elementos que hace más convincente esta campaña es la plataforma Matchy, diseñada para parecer un servicio profesional destinado a conectar creadores de contenido con marcas”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.