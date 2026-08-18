American Airlines restablecerá pantallas y añadirá asientos premium

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American informó que los asientos premium representarán alrededor del 40 % de las plazas en los vuelos de fuselaje estrecho en los próximos años, frente al aproximadamente 25 % actual.

Por revistaeyn.com American Airlines anunció que añadirá más asientos premium y volverá a instalar pantallas de entretenimiento en los respaldos de los asientos de sus aviones de fuselaje estrecho, reforzando su apuesta por los viajeros de mayor poder adquisitivo mientras busca reducir la amplia brecha de rentabilidad que mantiene con Delta Air Lines y United Airlines. El director ejecutivo, Robert Isom, ha acelerado las mejoras en la oferta premium para impulsar los resultados de American, en momentos en que las aerolíneas estadounidenses compiten con mayor intensidad por los ingresos provenientes de los pasajeros que pagan tarifas más elevadas.

American informó que los asientos premium representarán alrededor del 40 % de las plazas en los vuelos de fuselaje estrecho en los próximos años, frente al aproximadamente 25 % actual. La compañía incorporará más asientos de primera clase y plazas de clase económica principal con mayor espacio para las piernas, a medida que se reconfiguren las aeronaves y se incorporen nuevos aviones a su flota. En American, los pasajeros premium generaron casi la mitad de los ingresos por boletos durante el segundo trimestre, aunque representaron aproximadamente el 30 % de los asientos. Sin embargo, la aerolínea continúa por detrás de Delta y United en términos de rentabilidad, lo que aumenta la presión sobre Isom para demostrar que su estrategia puede reducir esa diferencia. Los auxiliares de vuelo pidieron a principios de este año un cambio en el liderazgo, mientras que el sindicato de pilotos ha cuestionado si el actual equipo directivo puede lograr la mejora esperada. American prevé obtener resultados aproximadamente equilibrados este año, mientras que Delta y United han proyectado ganancias sólidas. La semana pasada, Isom realizó cambios en la alta dirección y reconoció que existe una “brecha significativa” entre el desempeño actual de American y el nivel que debería alcanzar.