El Salvador, Chile y Ecuador desarrollan agenda para fortalecer lazos con China

Por Agencia EFE
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, visitan China esta semana con agendas centradas en profundizar los lazos comerciales e institucionales con el gigante asiático.
Las tres visitas coinciden en un momento de intensificación de los intercambios entre Pekín y la región, aunque parten de bases distintas: mientras Ecuador y Chile mantienen estrechos lazos comerciales con China desde hace años, con sendos acuerdos de libre comercio, El Salvador todavía negocia su tratado.
Castro, visita China hasta el 22 de agosto por invitación de su homólogo chino, Zhao Leji.
La Asamblea salvadoreña no había detallado la agenda de la visita, aunque Castro se reunió la semana pasada con el embajador chino en San Salvador, Zhang Yanhui, con quien abordó la cooperación legislativa bilateral.
El Salvador estableció lazos diplomáticos con Pekín en 2018, tras romper con Taiwán, y su presidente, Nayib Bukele, realizó en 2019 una visita a China en la que se reunió con Xi.
Ambos países negocian un tratado de libre comercio, cuya primera ronda tuvo lugar en Pekín en 2024, aunque los intercambios mantienen un fuerte desequilibrio.
En 2025, El Salvador importó productos chinos por US$3.566,2 millones, la cifra más alta desde 1994, mientras que sus exportaciones al gigante asiático cayeron a US$50 millones.
El déficit comercial alcanzó así los US$3.516,2 millones , un 34,3 % más que en 2024.
Por su parte, Noboa se encuentra en China como parte de una gira asiática que también le llevará a Singapur y Vietnam y tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.
Quito ha señalado entre sus prioridades el interés de Pekín por invertir en sectores como la energía y la minería y el objetivo ecuatoriano de reforzar sus exportaciones a China.
Uno de ellos es el acceso del camarón: Pekín restituyó esta semana la habilitación a ocho exportadores suspendidos desde octubre de 2025 y enero de este año, tras meses de gestiones.
Otros seis establecimientos continúan suspendidos, y la Cámara Nacional de Acuacultura confía en avanzar en el levantamiento de esas restricciones durante la visita de Noboa, en cuya agenda figuran asimismo la deuda que Ecuador mantiene con el Eximbank chino y la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la estatal china Sinohydro.
Por su parte, Pérez Mackenna realiza una visita a China que incluirá paradas en Pekín y Shanghái.
El canciller tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, además de participar en encuentros con empresarios en el marco del programa 'Choose Chile', orientado a atraer inversiones y abrir nuevos mercados para los productos chilenos.
La agenda parte de una relación económica consolidada: China es el principal socio comercial de Chile y, según datos divulgados por el Gobierno chileno, el intercambio bilateral alcanzó los 67.105 millones de dólares en 2025.