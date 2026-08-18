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El Salvador, Chile y Ecuador desarrollan agenda para fortalecer lazos con China

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, visita China hasta el 22 de agosto por invitación de su homólogo chino, Zhao Leji.

Por Agencia EFE El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, visitan China esta semana con agendas centradas en profundizar los lazos comerciales e institucionales con el gigante asiático. Las tres visitas coinciden en un momento de intensificación de los intercambios entre Pekín y la región, aunque parten de bases distintas: mientras Ecuador y Chile mantienen estrechos lazos comerciales con China desde hace años, con sendos acuerdos de libre comercio, El Salvador todavía negocia su tratado.

Castro, visita China hasta el 22 de agosto por invitación de su homólogo chino, Zhao Leji. La Asamblea salvadoreña no había detallado la agenda de la visita, aunque Castro se reunió la semana pasada con el embajador chino en San Salvador, Zhang Yanhui, con quien abordó la cooperación legislativa bilateral. El Salvador estableció lazos diplomáticos con Pekín en 2018, tras romper con Taiwán, y su presidente, Nayib Bukele, realizó en 2019 una visita a China en la que se reunió con Xi. Ambos países negocian un tratado de libre comercio, cuya primera ronda tuvo lugar en Pekín en 2024, aunque los intercambios mantienen un fuerte desequilibrio. En 2025, El Salvador importó productos chinos por US$3.566,2 millones, la cifra más alta desde 1994, mientras que sus exportaciones al gigante asiático cayeron a US$50 millones.