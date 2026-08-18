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ESTRATEGIA/ La nueva ventaja no es ser más grande, sino reorganizarse más rápido

La Inteligencia Artificial (IA) está democratizando capacidades antes reservadas a las grandes corporaciones. Pero la verdadera ventaja no proviene de adoptar más herramientas: depende de la velocidad con que una empresa puede convertir información en decisiones, rediseñar el trabajo y aprender sin destruir la confianza.

Por: Revistaeyn.com Durante décadas, el tamaño funcionó como un foso protector alrededor de las grandes compañías. Una empresa con más capital, más trabajadores, departamentos especializados, infraestructura tecnológica y capacidad de distribución podía hacer cosas que estaban fuera del alcance de sus competidores pequeños. La escala permitía reducir costos, contratar especialistas, distribuir inversiones entre grandes volúmenes y acumular información. También creaba una barrera: para competir había que construir una estructura semejante o encontrar un segmento suficientemente pequeño para no enfrentarla directamente. La inteligencia artificial está alterando esa ecuación. Una empresa ya no necesita incorporar a su plantilla todas las especialidades que utiliza. Tampoco requiere desarrollar internamente cada capacidad analítica, creativa o tecnológica. Puede acceder a modelos, agentes, conocimiento y automatización bajo demanda, pagando por su utilización y combinándolos alrededor de una necesidad concreta. Esto no significa que el tamaño haya dejado de importar. Las grandes empresas conservan capital, datos, relaciones comerciales, reconocimiento de marca y capacidad de inversión. Lo que comienza a cambiar es el valor defensivo de la escala: algunas de las capacidades que antes solo podían construirse acumulando personas y recursos ahora pueden adquirirse como servicio. La consecuencia es profunda: cuando el acceso a la capacidad se democratiza, la ventaja se desplaza hacia la velocidad con que cada organización logra coordinarla. El Informe de Tendencias Globales de Capital Humano 2026 de Deloitte lo sintetiza en una conclusión: la velocidad está superando a la escala como fuente de ventaja competitiva. El 67% de los líderes empresariales consultados afirma que priorizará la agilidad, mientras solo el 28% continúa apostando principalmente por crecer en tamaño. Sin embargo, existe una distancia considerable entre reconocer la nueva realidad y estar preparado para operar dentro de ella: aunque el 88% considera esencial coordinar talento, tecnología y recursos en tiempo real, apenas el 7% dice estar consiguiendo avances significativos.

Hay que acelerar... cómo hacerlo

La mayoría de las organizaciones entiende que necesita acelerar. Muy pocas han descubierto cómo hacerlo. La velocidad no consiste en hacer lo mismo más rápido. Simplificar que "velocidad" es trabajar más horas, automatizar tareas o responder correos en segundos sería un error. Una organización puede producir más documentos, informes, códigos, campañas y presentaciones mediante inteligencia artificial y continuar siendo estructuralmente lenta. Puede multiplicar la producción de información mientras conserva los mismos niveles jerárquicos, procesos de autorización, incentivos departamentales y dificultades para ejecutar una decisión. La velocidad competitiva debe medirse de otra manera. Involucra, esencialmente, la capacidad de reducir cuatro tiempos: • El tiempo entre una señal del mercado y su detección. • El tiempo entre la información y la decisión. • El tiempo entre la decisión y la reorganización del trabajo. • El tiempo entre la ejecución y el aprendizaje. La empresa verdaderamente rápida no es la que se mantiene en movimiento permanente. Es la que completa antes este ciclo y puede reiniciarlo cuando descubre que una hipótesis no funcionó o que el mercado volvió a cambiar. La inteligencia artificial puede acelerar el análisis y detectar patrones que resultarían invisibles para un equipo humano. Pero transformar esa información en una respuesta empresarial continúa dependiendo de la arquitectura de la organización.Allí aparece un nuevo concepto central: la latencia organizacional.

El nuevo costo invisible: la latencia organizacional

La latencia organizacional es el tiempo perdido entre saber que algo cambió y conseguir actuar efectivamente frente a ese cambio. Puede originarse en jerarquías excesivamente verticales, información fragmentada, datos poco confiables, procesos de autorización diseñados para otro momento, falta de claridad sobre quién puede experimentar o equipos que protegen sus funciones y presupuestos. También aparece cuando una compañía capacita a sus trabajadores, pero no modifica sus puestos; compra herramientas, pero no rediseña los procesos; anuncia una estrategia, pero no reasigna los recursos; o crea un comité de inteligencia artificial sin concederle autoridad para intervenir en las operaciones. La paradoja es que la IA reduce drásticamente el tiempo necesario para producir información, pero puede aumentar el volumen de materiales que deben revisarse, contrastarse y aprobarse. La respuesta tecnológica llega en segundos y queda detenida durante semanas dentro de la empresa. El cuello de botella se desplaza. Ya no está necesariamente en la generación de conocimiento, sino en la capacidad de verificarlo, decidir y reorganizarse. Deloitte lo resume planteando que el futuro pertenecerá menos a los mejores planificadores y más a los mejores coordinadores. La planificación supone cierto nivel de estabilidad: observar el entorno, formular un plan y ejecutarlo durante un periodo razonable. La coordinación parte de otra realidad: personas, agentes digitales, prioridades y recursos deberán recombinarse constantemente alrededor de problemas que no permanecerán estáticos.

Cuando la escala puede contratarse

PwC sostiene que los agentes de IA permitirán a las empresas acceder a una fuerza laboral digital flexible y multiplicar las capacidades de cada colaborador. Especialidades que antes estaban fuera del alcance de una compañía mediana pueden incorporarse a sus procesos sin reproducir toda la estructura de una corporación. Esto modifica especialmente la posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas. En lugar de contratar, adquirir o subcontratar cada capacidad, pueden obtener parte de los beneficios de la escala mediante inteligencia artificial. Pero, disponer de esas herramientas no garantiza una ventaja. Si todas las compañías pueden acceder a modelos semejantes, la diferencia estará en la manera de combinarlos con su conocimiento del cliente, sus datos, sus procesos y el juicio de sus trabajadores. La tecnología se vuelve accesible; la capacidad de orquestarla no Las empresas pequeñas pueden tener una ventaja inicial: menos capas jerárquicas, mayor cercanía con el cliente y más facilidad para modificar una operación. Las grandes, por su parte, disponen de más datos, capital y talento especializado, pero deben superar estructuras y sistemas heredados que pueden ralentizar la transformación. La competencia, entonces, ya no enfrenta simplemente a grandes contra pequeños. Enfrenta a organizaciones capaces de reorganizar sus recursos contra organizaciones atrapadas en su propia estructura.

El talento deja de ser una estructura fija

Esta transformación obliga a revisar el concepto tradicional de adecuación de habilidades. Las empresas suelen responder al cambio tecnológico identificando una lista de competencias futuras y construyendo programas de capacitación. Pero cuando las capacidades evolucionan con rapidez, formar a una persona para un puesto estable puede resultar insuficiente. El Foro Económico Mundial estima que el 39% de las habilidades actuales de los trabajadores será transformado o quedará desactualizado entre 2025 y 2030. Si la fuerza laboral mundial estuviera compuesta por 100 personas, 59 necesitarían capacitación durante ese periodo: 29 podrían mejorar sus competencias dentro del puesto actual y 19 requerirían formación para ser reasignadas a otras funciones. El desafío ya no consiste únicamente en enseñar una herramienta. Consiste en crear una fuerza laboral capaz de aprender, desaprender y trasladar capacidades entre problemas distintos. Esto cambia también la función de recursos humanos. Su tarea deja de limitarse a cubrir vacantes y administrar puestos para convertirse en una capacidad estratégica de movilización: identificar habilidades disponibles, combinarlas con tecnología, formar equipos alrededor de oportunidades y reasignar talento sin esperar una reorganización formal cada varios años. La unidad relevante podría dejar de ser el puesto para convertirse en el conjunto de tareas. Algunas serán automatizadas; otras, potenciadas por IA; y otras dependerán todavía más de atributos humanos como juicio, negociación, empatía, responsabilidad y comprensión del contexto. La organización veloz no será necesariamente la que despida más rápido o automatice más tareas. Será la que pueda rediseñar el trabajo antes que sus competidores y trasladar a las personas hacia las funciones donde producen mayor valor.

El peligro de confundir velocidad con precipitación

Acelerar sin rediseñar puede producir una empresa más ocupada, pero no más competitiva. Deloitte señala que el 59% de las organizaciones adopta la IA desde un enfoque centrado principalmente en la tecnología. En cambio, aquellas que priorizan el diseño humano del trabajo tienen hasta 2,5 veces más probabilidades de obtener mejores resultados financieros. La diferencia está entre agregar IA a un proceso existente y preguntarse si ese proceso todavía tiene sentido. Automatizar un flujo de trabajo deficiente permite cometer los mismos errores con mayor rapidez. Generar más análisis puede aumentar la confusión si nadie define qué información es confiable. Multiplicar experimentos puede dispersar recursos si no existe un mecanismo para detener los que no producen valor y ampliar los que sí funcionan.

La velocidad genera su propia forma de deuda

Puede deteriorar la cultura, agotar a los equipos, reducir el aprendizaje institucional y normalizar decisiones tomadas sin suficiente comprensión. También puede incentivar a los trabajadores a ocultar errores o utilizar herramientas no autorizadas si perciben que la organización exige resultados rápidos, pero no proporciona reglas claras. En el informe de Deloitte, solo el 20% de los trabajadores afirma sentirse realmente conectado con su organización y el 80% desconfía del uso de IA que hacen sus colegas. Apenas el 5% de las empresas estaría abordando adecuadamente este impacto. Deloitte denomina “deuda cultural” a la acumulación de prácticas, valores y comportamientos deteriorados que terminan afectando el desempeño. La lección es incómoda: una empresa puede acelerar tecnológicamente y, al mismo tiempo, perder la confianza necesaria para sostener esa velocidad.

La confianza no es un freno

En entornos tradicionales, la gobernanza suele percibirse como una capa de control que ralentiza la innovación. En la era de la IA puede ocurrir lo contrario.Una organización con criterios claros sobre datos, privacidad, responsabilidad, sesgos, seguridad y supervisión humana puede experimentar más rápido porque sabe qué está permitido, quién debe intervenir y en qué condiciones una iniciativa debe detenerse. Una empresa sin esas definiciones necesita analizar cada proyecto desde cero. Las decisiones se acumulan en comités, los trabajadores no saben qué herramientas pueden utilizar y los directivos temen autorizar aplicaciones cuyo riesgo no comprenden. PwC sostiene que el valor aportado por la IA será proporcional a la confianza que exista en ella. Según la firma, solo el 11% de los ejecutivos había implementado plenamente las capacidades esenciales de IA responsable. La confianza, por tanto, no es lo contrario de la velocidad. Es su infraestructura. Lo mismo ocurre con la calidad de los datos. Deloitte señala que el 60% de los ejecutivos utiliza IA para apoyar decisiones, pero solo el 5% considera que lo hace bien. Además, el 85% reconoce haber dudado o haberse arrepentido de decisiones recientes debido al exceso de datos y la falta de confianza en la información. La IA puede encontrar una respuesta rápidamente. Si la organización no confía en los datos, desconoce cómo se obtuvo o no sabe quién responde por ella, esa respuesta difícilmente se convertirá en acción.

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