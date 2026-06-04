Tecnología & Cultura Digital

Cómo mantener el hogar fresco durante la temporada de calor sin elevar el consumo energético

Pequeños hábitos de uso pueden ayudar a mejorar la experiencia, el confort y el funcionamiento de los aires acondicionados en el día a día, recomiendan especialistas de LG Electronics.

  • Cómo mantener el hogar fresco durante la temporada de calor sin elevar el consumo energético

    En una temporada marcada por el calor intenso, combinar tecnología eficiente con buenas prácticas de uso puede ser la clave para disfrutar de un hogar más fresco, confortable y funcional. Foto de cortesía
2026-06-04

Por revistaeyn.com

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener una sensación de frescura dentro del hogar se convierte en una prioridad para muchas familias. Sin embargo, lograr un ambiente confortable no depende únicamente de contar con un aire acondicionado moderno, sino también de adoptar hábitos que permitan aprovechar mejor la tecnología disponible.

Especialistas de LG Electronics destacan que la manera en que se utiliza el equipo puede marcar una diferencia importante en su desempeño diario.

Consejos para proteger su salud mental ante el consumo de noticias en internet

Uno de los errores más frecuentes es programar temperaturas excesivamente bajas con la idea de enfriar una habitación más rápido. Sin embargo, los sistemas Inverter están diseñados para alcanzar y mantener una temperatura confortable de forma progresiva, por lo que establecer niveles estables suele ofrecer mejores resultados.

Otro aspecto clave es evitar apagar y encender constantemente el aire acondicionado. Esta práctica puede interrumpir el funcionamiento continuo para el que fue diseñado el sistema, obligándolo a realizar esfuerzos adicionales cada vez que se reinicia.

La conservación del aire frío dentro de la vivienda también juega un papel fundamental. Mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está en funcionamiento ayuda a impedir el ingreso constante de aire caliente desde el exterior, permitiendo que la temperatura interior se mantenga más estable y confortable.

La limpieza periódica de los filtros es otro hábito recomendado. El polvo y otras partículas pueden acumularse con el tiempo y dificultar el flujo de aire, afectando tanto el rendimiento como la calidad de la climatización. Una revisión y limpieza regular contribuyen a una mejor circulación del aire y a un funcionamiento más eficiente del equipo.

En Costa Rica se registran 35 nuevos diagnósticos diarios de diabetes

Además, las funciones inteligentes y los temporizadores incorporados en muchos modelos actuales permiten adaptar el uso del aire acondicionado a las rutinas diarias de cada familia. Programar horarios específicos de funcionamiento puede ayudar a mantener el confort sin necesidad de operar el equipo durante más tiempo del necesario.

“Muchas veces las personas piensan que la experiencia depende únicamente de la tecnología del equipo, pero también existen hábitos cotidianos que pueden ayudar a aprovechar mejor sus capacidades”, explicó Luis Pablo Flores, gerente de Marketing de LG Centroamérica.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tecnología
|
Energía eléctrica
|
Consejos
|
Altas temperaturas
|
Calor
|
aire acondicionado
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE