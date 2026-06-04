Cómo mantener el hogar fresco durante la temporada de calor sin elevar el consumo energético

Especialistas de LG Electronics destacan que la manera en que se utiliza el equipo puede marcar una diferencia importante en su desempeño diario.

Con la llegada de las altas temperaturas, mantener una sensación de frescura dentro del hogar se convierte en una prioridad para muchas familias. Sin embargo, lograr un ambiente confortable no depende únicamente de contar con un aire acondicionado moderno, sino también de adoptar hábitos que permitan aprovechar mejor la tecnología disponible.

Uno de los errores más frecuentes es programar temperaturas excesivamente bajas con la idea de enfriar una habitación más rápido. Sin embargo, los sistemas Inverter están diseñados para alcanzar y mantener una temperatura confortable de forma progresiva, por lo que establecer niveles estables suele ofrecer mejores resultados.

Otro aspecto clave es evitar apagar y encender constantemente el aire acondicionado. Esta práctica puede interrumpir el funcionamiento continuo para el que fue diseñado el sistema, obligándolo a realizar esfuerzos adicionales cada vez que se reinicia.

La conservación del aire frío dentro de la vivienda también juega un papel fundamental. Mantener puertas y ventanas cerradas mientras el equipo está en funcionamiento ayuda a impedir el ingreso constante de aire caliente desde el exterior, permitiendo que la temperatura interior se mantenga más estable y confortable.

La limpieza periódica de los filtros es otro hábito recomendado. El polvo y otras partículas pueden acumularse con el tiempo y dificultar el flujo de aire, afectando tanto el rendimiento como la calidad de la climatización. Una revisión y limpieza regular contribuyen a una mejor circulación del aire y a un funcionamiento más eficiente del equipo.