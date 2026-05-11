¿Llegará TikTok a cobrar por su uso? Este es el ensayo en el Reino Unido

POR EFE

La red social TikTok ha lanzado en el Reino Unido una versión de pago sin publicidad que cuesta 3,99 libras (4,6 euros) al mes, un modelo que ya está vigente en otras redes como Instagram, Facebook o YouTube.

La medida, que será comunicada a los usuarios mayores de 18 años, será implementada "en los próximos meses", según la compañía.

El pago de esa versión de pago lleva añadida otra ventaja: el compromiso de TikTok de no compartir los datos de los usuarios con fines comerciales.