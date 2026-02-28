Cámara Británica en Costa Rica proyecta continuidad estratégica tras tres períodos de gestión

Empresas & Management

La Cámara de Comercio Británico-Costarricense (Brit Cham) prepara la elección de su nueva Junta Directiva buscando la cooperación internacional, la promoción del comercio bilateral y el desarrollo económico.

Por revistaeyn.com En la antesala de la elección de su nueva Junta Directiva, la Cámara de Comercio Británico-Costarricense (Brit Cham) reconoció la gestión de Julio Lizano, quien concluye tres períodos consecutivos al frente de la organización. Durante su presidencia, la Cámara fortaleció su posicionamiento como puente estratégico en la relación Costa Rica–Reino Unido, al tiempo que amplió su capacidad de incidencia en temas vinculados con competitividad, clima de negocios y atracción de inversión británica.

En el ámbito internacional, Brit Cham impulsó misiones comerciales en ambas vías y promovió encuentros empresariales de alto nivel. Además, brindó acompañamiento estratégico a compañías interesadas en invertir o expandir operaciones tanto en Costa Rica como en el Reino Unido. Al concluir su mandato, Lizano afirmó: “Concluyo esta etapa con la certeza de haber consolidado el posicionamiento de Brit Cham en Costa Rica y en el Reino Unido, dejando una Cámara financieramente sólida y preparada para el futuro”. Añadió que entrega “una institución con liderazgo, influencia y una voz que se escucha y se respeta, tanto en Londres como en San José”. Dentro de los hitos de su gestión, destacó el acompañamiento cercano a los asociados en la implementación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido, así como la comunicación oportuna sobre los cambios en el intercambio comercial derivados del Brexit, incluido el régimen especial del backstop entre el Reino Unido y la República de Irlanda (UE).