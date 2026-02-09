Los famosos protagonistas de los anuncios del Super Bowl: Sabrina Carpenter, Emma Stone y Backstreet Boys

Por Agencia EFE

El hombre hecho con Pringles que construye Sabrina Carpenter para tener una cita, el enfado de Emma Stone o el épico pique entre Pepsi y Coca-Cola protagonizan algunos de los costosos anuncios que se emitieron durante el Super Bowl XL.

El anuncio de Pringles, uno de los favoritos de la audiencia según una encuesta de The New York Times, sitúa a la cantante de 'Manchild' construyendo a su pareja ideal con papas de la compañía, en alusión a una sátira sobre la obsesión de los ídolos de Hollywood con Leonardo DiCaprio.