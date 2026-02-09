Los famosos protagonistas de los anuncios del Super Bowl: Sabrina Carpenter, Emma Stone y Backstreet Boys

Por Agencia EFE
El hombre hecho con Pringles que construye Sabrina Carpenter para tener una cita, el enfado de Emma Stone o el épico pique entre Pepsi y Coca-Cola protagonizan algunos de los costosos anuncios que se emitieron durante el Super Bowl XL.
El anuncio de Pringles, uno de los favoritos de la audiencia según una encuesta de The New York Times, sitúa a la cantante de 'Manchild' construyendo a su pareja ideal con papas de la compañía, en alusión a una sátira sobre la obsesión de los ídolos de Hollywood con Leonardo DiCaprio.
También la actriz de 'La La Land' protagoniza uno de los comerciales más comentados para la tecnológica Squarespace, en el que se enfada porque el nombre de dominio que quiere no está disponible.
Dirigido por el cineasta Yorgos Lanthimos ('Bugonia'), con una estética de cine en blanco y negro muy dramática, Stone interpreta una versión exagerada de sí misma que se desespera intentando conseguir su dominio EmmaStone.com y 'romper' ese bloqueo tecnológico.
Otras estrellas como George Clooney, el vigente ganador al Óscar a mejor actor, Adam Brody ('The Brutalist'), la extenista Serena Williams o los Backstreet Boys forman parte del catálogo de anuncios que se emiten durante el Super Bowl, y cuyo precio alcanza, en algunos casos, los US$10 millones.