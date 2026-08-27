Luis Castellán: “Antes de confiar, buscamos; hoy, también nos interpreta la IA”

Tecnología & Cultura Digital

El fundador y director general de DDI LATAM explica cómo los algoritmos están transformando la reputación de empresas, marcas y líderes, convirtiendo la huella digital en un nuevo factor para generar confianza.

Por: Celeste Alvarado - Revistaeyn.com Durante la Cumbre Regional de Confianza 2026, organizada por E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE, Luis Castellán, fundador y director general de DDI LATAM, abordó uno de los nuevos desafíos para las organizaciones: cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera en que las personas buscan información, evalúan reputaciones y toman decisiones. Con más de dos décadas de experiencia en inteligencia social, reputación y analítica digital, Castellán indicó que hoy es habitual buscar información en internet antes de confiar en una persona, empresa o marca.“Antes de confiar en alguien, yo lo googleo”, comentó, para explicar cómo la búsqueda digital se ha convertido en una especie de due diligence cotidiano.

La reputación algorítmica

El especialista explicó que el cambio fundamental es que las personas ya no solo encuentran resultados en internet. Las herramientas de inteligencia artificial buscan, comparan, interpretan y generan respuestas a partir de las señales disponibles en el ecosistema digital. A este fenómeno lo denomina “reputación algorítmica”, es decir, la interpretación que los algoritmos construyen sobre una organización o persona a partir de su huella digital. “Ya no somos solamente lo que decimos que somos, sino lo que el algoritmo está entendiendo de nosotros”, afirmó. Por ello, las empresas necesitan construir una arquitectura de evidencias, con información verificable y coherente que permita demostrar quiénes son y qué hacen. Castellán identifica cuatro fuentes principales: lo que las personas dicen, lo que encuentran, lo que comparten y lo que la propia organización comunica. La coherencia entre estos elementos es fundamental para evitar que la inteligencia artificial construya una percepción alejada de la realidad.

El silencio también comunica