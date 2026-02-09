Centroamérica & Mundo

Baja del precio del café impactará a productores hondureños

En los últimos 90 días, se estima que el precio del saco de café bajó de US$410 a US$298, lo que impactará en las divisas que el país registra.

    Después de estar casi a 8.000 lempiras el quintal oro de café, ahora ronda los 4.500 lempiras. Foto de iStock
Por revistaeyn.com

La dirigencia del café en Honduras se muestra preocupada por la baja en el precio de aromático en el mercado internacional. En los últimos 90 días bajó de US$410 a US$298, lo que impactará en las divisas que el país registra.

El productor nacional Fredy Pastrana lamentó que el valor del grano bajó 30 % en los últimos tres meses.

“Eso ha encendió las alarmas a nivel de toda la cadena, exportadores, intermediarios y productores, porque después de estar casi a 8.000 lempiras el quintal oro ahorita podemos hablar de 4.500 lempiras”, dijo.

Señaló que con los bajos precios se ven afectados todos, y el país en la reducción de divisas.

Previó que bajarán en US$105 millones en divisas en apenas un mes y medio.

Pastrana pidió al gobierno activar el Consejo Nacional del Café y el viceministro de Caficultura, Francisco Cordóñez, tiene que llamar a una reunión urgente para que toda la cadena logre definir una estrategia para enfrentar los bajos precios.

Detalló que los productores tienen que hacer pagos de los créditos en marzo y abril y desde esa perspectiva proponen se establezca la moratoria con un proceso de consolidación de deudas.

“Se lo pedimos en el gobierno anterior, no nos escucharon, no nos dieron respuestas, pero creo que ahorita es muy oportuno que esa deuda pase de 15 a 20 años con bajo interés, bajarlo de un 20 % a un 5 % a través de una tasa aprobada por el Congreso Nacional.

Puntualizó la importancia de una Ley General de la Caficultura, una norma en la que se pueda enmarcar todos los aspectos como ser comercialización, precio justo, medio ambiente, gobernanza, carreteras, entre otros.

Con información de Proceso Digital

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

