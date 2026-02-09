Baja del precio del café impactará a productores hondureños

Centroamérica & Mundo

En los últimos 90 días, se estima que el precio del saco de café bajó de US$410 a US$298, lo que impactará en las divisas que el país registra.

Por revistaeyn.com La dirigencia del café en Honduras se muestra preocupada por la baja en el precio de aromático en el mercado internacional. En los últimos 90 días bajó de US$410 a US$298, lo que impactará en las divisas que el país registra. El productor nacional Fredy Pastrana lamentó que el valor del grano bajó 30 % en los últimos tres meses.

"Eso ha encendió las alarmas a nivel de toda la cadena, exportadores, intermediarios y productores, porque después de estar casi a 8.000 lempiras el quintal oro ahorita podemos hablar de 4.500 lempiras", dijo. Señaló que con los bajos precios se ven afectados todos, y el país en la reducción de divisas. Previó que bajarán en US$105 millones en divisas en apenas un mes y medio. Pastrana pidió al gobierno activar el Consejo Nacional del Café y el viceministro de Caficultura, Francisco Cordóñez, tiene que llamar a una reunión urgente para que toda la cadena logre definir una estrategia para enfrentar los bajos precios.