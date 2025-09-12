BID Invest otorga financiamiento por hasta US$100 millones para conectividad en Costa Rica

Por revistaeyn.com
BID Invest anunció un financiamiento de largo plazo a Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY, S.A. por un monto de hasta US$100 millones para ampliar la cobertura de la red 5G y mejorar el acceso a internet de alta velocidad en el país.
El financiamiento está compuesto por un préstamo de US$65 millones y un tramo no comprometido adicional de hasta US$35 millones, ambos otorgados por BID Invest.
También incluye un componente no comprometido de financiamiento, a través de préstamos sindicados o la emisión de B-Bonds, con participación de inversionistas institucionales.
Los fondos permitirán a Liberty Costa Rica realizar inversiones estratégicas orientadas a fortalecer la infraestructura digital del país. Los desembolsos previstos incluyen el pago por el nuevo espectro derivado de la reciente concesión otorgada por el Estado costarricense, el despliegue de la red móvil 5G Stand Alone anunciada en julio, y la expansión de la red de fibra óptica al hogar (FTTH, por sus siglas en inglés). Además, se fortalecerá el capital de trabajo de la compañía para acelerar la ejecución de estos proyectos.
“Estamos muy complacidos por el acceso a este financiamiento que contribuirá a fortalecer el posicionamiento de Liberty como la empresa de telecomunicaciones que ofrece innovación con el despliegue de la red 5G Standalone de la mano de Ericsson, y con el compromiso de reducir la brecha digital al expandir nuestra presencia a más rincones del país. Además de contribuir a seguir robusteciendo nuestra red y asegurar estabilidad y velocidad para todo el país”, afirmó Maarten Hekking, Vicepresidente de Finanzas Liberty Costa Rica.
Costa Rica fue pionera en la región en ofrecer servicios móviles, pero enfrenta importantes desafíos para cerrar su brecha digital especialmente en conexiones fijas. Aunque se han dado pasos importantes, el país necesita ampliar significativamente su infraestructura digital para alcanzar los niveles de conectividad de las economías más avanzadas.
Se estima que Costa Rica requiere un aumento del 66 % en sus conexiones de banda ancha fija para acercarse a los estándares de la OCDE, según estimaciones. En paralelo, el despliegue de redes 5G es clave para responder a la creciente demanda de datos, así como la irrupción de nuevas tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el internet de las cosas.