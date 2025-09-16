Venezolario: juego que une familias venezolanas separadas por la migración

Tecnología & Cultura Digital

POR EFE Un delincuente en Venezuela es un «malandro», y si roba dinero entre una multitud, cualquiera dirá que a alguien le han quitado sus «churupos» en medio de un «bululú». Estas y otras palabras las ha recopilado Ronald Kanzler en Venezolario, un juego con más de cuatro millones de descargas que, según dijo a EFE, une a las familias separadas por la migración. "Ha funcionado para unir a las familias que están, por causas que ya sabemos, separadas", dijo Kanzler, graduado en Artes y programador venezolano de 37 años. Venezolario se lanzó en julio pasado y consiste en adivinar, a través de pistas, palabras de distintas regiones de Venezuela, lo que para Kanzler ha permitido que se comparta el vocabulario de varias generaciones.

MIGRACIÓN

Kanzler vive en España desde 2019, cuando emigró en búsqueda de nuevas oportunidades y para eludir las fallas de electricidad en Venezuela, ya que necesitaba refrigerar la medicina de su hijo, diagnosticado con diabetes tipo I desde que tenía un año. "Los pacientes con estas características necesitan insulina y la insulina es un medicamento muy delicado, que hay que tener refrigerado y llegó un punto en el que era bastante difícil conseguirlo en Venezuela y luego estaba siempre el riesgo de qué pasa si se va la luz", recordó. Él es parte de los 6.874.261 venezolanos que han salido de su país, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, que colidera la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El chavismo reduce la cifra de migrantes a unos 2,5 millones y atribuye la salida de los venezolanos a los efectos de las sanciones que impuso Estados Unidos, un argumento que rechaza la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia, que afirma que la diáspora se debe a la crisis generada por el Ejecutivo de Nicolás Maduro. Si bien la migración ha sido un fenómeno en Venezuela, ha habido retornos espontáneos y otros propiciados por la política de deportación de Estados Unidos. En el transcurso del año, más de 12.000 migrantes venezolanos han regresado a su país a través del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, con vuelos gratuitos financiados por el Gobierno.

PROYECTO FAMILIAR