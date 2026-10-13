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Google lanza una pulsera avanzada de salud con batería para una semana e IA

La Google Fitbit Edge saldrá a la venta el 27 de octubre por US$179,99, incluyendo tres meses de suscripción al servicio Google Health Premium. Las reservas anticipadas comenzaron ya y su distribución oficial en tiendas se iniciará el 27 de octubre.

Por Agencia EFE Google presentó su nueva pulsera de actividad avanzada, Google Fitbit Edge, un dispositivo diseñado como un punto intermedio entre las pulseras tradicionales de monitoreo de ejercicio y los relojes inteligentes, que incorpora mediciones preventivas de salud basadas en inteligencia artificial (IA) y una batería con hasta siete días de autonomía. Entre las principales incorporaciones destaca la expansión del conjunto de herramientas de detección Health Guardian tanto a la Fitbit Edge como a la pulsera Fitbit Air.

Estas funciones analizan patrones mensuales en segundo plano para identificar cambios en la presión arterial y, de forma pionera en un dispositivo de muñeca, estimar tendencias de resistencia a la insulina sin recurrir a agujas. El seguimiento metabólico se calcula mediante sensores ya integrados en el dispositivo combinados con modelos de IA entrenados con datos biométricos validados clínicamente. Según explicó la compañía en una llamada con los medios, el análisis de resistencia a la insulina no depende de monitores continuos de glucosa (CGM) externos, sino del procesamiento algorítmico de los sensores del propio dispositivo. Asimismo, la pulsera cuenta con sensor para realizar electrocardiogramas (ECG), sensor de temperatura cutánea y lector óptico de pulso. Por otra parte, Google dio a conocer un acuerdo de colaboración plurianual con Flo Health, aplicación que ayuda a las usuarias a predecir su circulo menstrual y calcular sus días fértiles.