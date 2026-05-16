Encuesta: 65 % de trabajadores no usa IA por razones morales, ambientales o privacidad

Por revistaeyn.com
Casi dos tercios de los trabajadores han evitado en algún momento usar inteligencia artificial debido a preocupaciones morales, ambientales, de privacidad, precisión u otras inquietudes, según la Encuesta Trimestral sobre IA y Empleo de CNBC y SurveyMonkey.
Cuando se les preguntó si alguna vez habían evitado usar IA, el 36 % de los estudiantes encuestados dijo haberlo hecho por preocupaciones ambientales, en comparación con el 19 % de los trabajadores. El impacto ambiental de los centros de datos de IA incluye un uso significativo de agua y tierra, consumo energético y generación de calor residual.
Además, el 36 % de los estudiantes afirmó haber evitado usar IA por preocupaciones morales o éticas sobre la tecnología, frente al 28 % de los trabajadores.
Algunos integrantes de la Generación Z quieren abstenerse de usar IA porque les preocupa que plagie o robe trabajos creados por personas, explica Sneha Revanur, fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro de políticas de IA Encode AI, de 21 años, quien no participó en la encuesta. Otros están “preocupados por lo que significa para el pensamiento crítico y la creatividad”, añade, o “lo ven como un ataque a la humanidad”.
En cuanto a aplicaciones prácticas, el 37 % de los estudiantes y el 26 % de los trabajadores dijeron haber evitado la IA porque no es precisa ni útil. Los expertos señalan que usar IA a veces puede generar más trabajo o provocar una especie de agotamiento mental y fatiga que los investigadores han denominado “brain fry”.
Tanto entre estudiantes como entre trabajadores, el 37 % de cada grupo citó preocupaciones de privacidad como razón para evitar usar IA. Algunos encuestados dijeron haber evitado la IA porque era demasiado difícil de aprender (6 % de los estudiantes y 8% de los trabajadores), y otros la evitaron por motivos distintos a los enumerados (4 % de los estudiantes y 5 % de los trabajadores).
La encuesta también encontró que dos tercios de los estudiantes se sienten pesimistas sobre el mercado laboral, y el 56 % afirma que la IA los hace sentirse aún más pesimistas al respecto. Aproximadamente el 53 % de los trabajadores y el 65 % de los estudiantes creen que la IA está eliminando oportunidades laborales para trabajadores de nivel inicial.
“Hay mucha resistencia totalmente razonable al uso de la IA”, dice Revanur. Pero como actual estudiante de último año en la Universidad de Stanford, a la que describe como un “campus adoptante de IA”, también asegura ver el otro lado de la situación: un gran grupo de estudiantes utiliza la IA de manera habitual en su vida profesional y personal.
Muchos empleadores están alentando a los trabajadores a demostrar habilidades en IA durante los procesos de contratación. “Las ofertas de empleo están enfatizando cada vez más las habilidades en IA y hay señales de que los empleadores están dispuestos a pagar salarios superiores por ellas”, dijo Elena Magrini, directora de investigación global de la firma de análisis del mercado laboral Lightcast, a CNBC en septiembre.
La mayoría de los trabajadores que reportaron usar IA diariamente o semanalmente dijeron que esta los hace más productivos (73 %) y les ahorra tiempo (68 %), según los datos de CNBC y SurveyMonkey. Más de la mitad de todos los trabajadores (55 %) dijeron creer que la IA eventualmente podrá desempeñar algunas de sus responsabilidades laborales tan bien como ellos.
Con información de CNBC