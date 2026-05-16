Encuesta: 65 % de trabajadores no usa IA por razones morales, ambientales o privacidad

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Tanto entre estudiantes como entre trabajadores, el 37 % de cada grupo citó preocupaciones de privacidad como razón para evitar usar IA.

Por revistaeyn.com Casi dos tercios de los trabajadores han evitado en algún momento usar inteligencia artificial debido a preocupaciones morales, ambientales, de privacidad, precisión u otras inquietudes, según la Encuesta Trimestral sobre IA y Empleo de CNBC y SurveyMonkey. Cuando se les preguntó si alguna vez habían evitado usar IA, el 36 % de los estudiantes encuestados dijo haberlo hecho por preocupaciones ambientales, en comparación con el 19 % de los trabajadores. El impacto ambiental de los centros de datos de IA incluye un uso significativo de agua y tierra, consumo energético y generación de calor residual.

Además, el 36 % de los estudiantes afirmó haber evitado usar IA por preocupaciones morales o éticas sobre la tecnología, frente al 28 % de los trabajadores. Algunos integrantes de la Generación Z quieren abstenerse de usar IA porque les preocupa que plagie o robe trabajos creados por personas, explica Sneha Revanur, fundadora y presidenta de la organización sin fines de lucro de políticas de IA Encode AI, de 21 años, quien no participó en la encuesta. Otros están “preocupados por lo que significa para el pensamiento crítico y la creatividad”, añade, o “lo ven como un ataque a la humanidad”. En cuanto a aplicaciones prácticas, el 37 % de los estudiantes y el 26 % de los trabajadores dijeron haber evitado la IA porque no es precisa ni útil. Los expertos señalan que usar IA a veces puede generar más trabajo o provocar una especie de agotamiento mental y fatiga que los investigadores han denominado “brain fry”. Tanto entre estudiantes como entre trabajadores, el 37 % de cada grupo citó preocupaciones de privacidad como razón para evitar usar IA. Algunos encuestados dijeron haber evitado la IA porque era demasiado difícil de aprender (6 % de los estudiantes y 8% de los trabajadores), y otros la evitaron por motivos distintos a los enumerados (4 % de los estudiantes y 5 % de los trabajadores).