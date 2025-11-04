Siete de cada 10 padres aprueba restringir el acceso a redes sociales para menores

Tecnología & Cultura Digital

El informe Ipsos Education Monitor identifica la salud mental como el mayor desafío que enfrentan los jóvenes, con un promedio global del 33 % considerándola prioritaria, por encima de la desigualdad, el acoso escolar y el impacto de las redes sociales.

Por revistaeyn.com A nivel global, el estudio Ipsos Education Monitor, un informe que analiza la percepción sobre la educación en 30 países, revela un fuerte respaldo a la restricción del acceso a redes sociales para menores de 14 años, con un 71 % de los encuestados y un 74 % de los padres en edad escolar apoyando esta medida. Australia se convertirá en el primer país en prohibir que menores de 16 años creen cuentas en redes sociales a finales de este año, reflejando un consenso internacional sobre la protección de los jóvenes frente a los riesgos digitales.

Además, los europeos se muestran críticos con sus sistemas educativos, destacando Hungría, Francia y Rumanía, mientras que Irlanda y el Reino Unido presentan percepciones más positivas. El informe identifica la salud mental como el mayor desafío que enfrentan los jóvenes, con un promedio global del 33 % considerándola prioritaria, por encima de la desigualdad, el acoso escolar y el impacto de las redes sociales. La percepción de un estado deficiente en la salud mental alcanza cifras especialmente altas en Suecia (54%), Singapur (49%) e Irlanda (44%). En cuanto a las asignaturas escolares, historia, matemáticas y ciencias son las favoritas, aunque las matemáticas generan opiniones divididas, siendo tanto apreciadas como rechazadas. Asimismo, las diferencias de género en la preferencia de asignaturas se reducen entre las generaciones más jóvenes.