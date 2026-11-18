Por revistaeyn.com
Para muchas personas, consultar un asistente de inteligencia artificial ya es tan habitual como hacer una búsqueda en internet. Estas herramientas están evolucionando rápidamente y no se limitan a responder preguntas: también buscan información en la web, recomiendan páginas y, en algunos casos, interactúan directamente con ellas.
Los agentes de IA integrados en navegadores pueden abrir enlaces, navegar por sitios, hacer clic e incluso completar determinadas acciones en nombre del usuario.
ESET Latinoamérica advierte que, si bien esta capacidad aporta comodidad, también introduce nuevos riesgos y explica cómo los ciberdelincuentes pueden aprovechar asistentes y agentes de IA mediante resultados de búsqueda manipulados, sitios web maliciosos e instrucciones ocultas en distintos tipos de contenido.
“Aunque todavía no existen pruebas de que las estafas a través de chatbots sean un fenómeno, se documentaron dos técnicas conocidas: el envenenamiento SEO, que busca posicionar páginas fraudulentas entre los primeros resultados de búsqueda y que también puede afectar las respuestas generadas por asistentes de IA; y la inyección de prompts, en la que instrucciones ocultas en páginas web, correos electrónicos o documentos intentan influir en el comportamiento de agentes de IA”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.
Los asistentes de búsqueda, como los chatbots tradicionales, pueden consultar páginas web y resumir su contenido, por lo que el principal riesgo es recibir información incorrecta o un enlace fraudulento. Los agentes de IA integrados en navegadores, en cambio, pueden abrir enlaces, hacer clic, descargar archivos y completar formularios en nombre del usuario.
Para reducir el riesgo de acabar en una web falsa ESET comparte sencillas medidas de protección:
· Entrar en la tienda a través de la app o escribiendo la dirección oficial, y no a través de un enlace sugerido por una IA o un anuncio.
· Revisar el dominio cuidadosamente antes de introducir cualquier dato, porque pequeños cambios en las letras son comunes.
· No confiar en la posición del resultado. Los sitios web falsos aparecen tanto en anuncios como entre resultados de búsqueda comunes.
· Para anuncios de Google, hacer clic en los tres puntos junto al resultado para abrir el centro de anuncios y ver quién es el anunciante. Para resultados habituales, revisar la dirección cuidadosamente.
· Tener cuidado con las tiendas recién creadas, con precios muy por debajo del mercado y Pix como única forma de pago.
· Si se usa un asistente o navegador de IA, de preferencia utilizar un perfil separado para ello, sin tarjetas, contraseñas guardadas ni inicio de sesión automático en cuentas como correo electrónico y banca. Exigir confirmación antes de cualquier acción y leer lo que se hará antes de aprobar.
· No pedir a un agente que abra enlaces, archivos, correos electrónicos o invitaciones de una fuente desconocida y limitar su acceso a carpetas.
· Desconfiar de los teléfonos, correos electrónicos, páginas web o datos de pagos informados por un asistente de IA y revisar siempre los canales oficiales de la empresa.
· Revisar las extensiones instaladas en el navegador y eliminar las que no se use, especialmente aquellas que piden acceso amplio a los sitios web que visitas.
· Reportar a través del canal oficial de la marca.
“Los asistentes de IA siguen siendo útiles para investigar y comparar, pero amplían la superficie de ataque: cada página, correo electrónico o documento que lee una IA puede convertirse en una vía para la estafa. Por lo tanto, la supervisión humana es y seguirá siendo muy importante”, concluye Micucci de ESET.