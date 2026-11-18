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Los asistentes de búsqueda, como los chatbots tradicionales, pueden consultar páginas web y resumir su contenido, por lo que el principal riesgo es recibir información incorrecta o un enlace fraudulento.

Por revistaeyn.com Para muchas personas, consultar un asistente de inteligencia artificial ya es tan habitual como hacer una búsqueda en internet. Estas herramientas están evolucionando rápidamente y no se limitan a responder preguntas: también buscan información en la web, recomiendan páginas y, en algunos casos, interactúan directamente con ellas. Los agentes de IA integrados en navegadores pueden abrir enlaces, navegar por sitios, hacer clic e incluso completar determinadas acciones en nombre del usuario.

ESET Latinoamérica advierte que, si bien esta capacidad aporta comodidad, también introduce nuevos riesgos y explica cómo los ciberdelincuentes pueden aprovechar asistentes y agentes de IA mediante resultados de búsqueda manipulados, sitios web maliciosos e instrucciones ocultas en distintos tipos de contenido. “Aunque todavía no existen pruebas de que las estafas a través de chatbots sean un fenómeno, se documentaron dos técnicas conocidas: el envenenamiento SEO, que busca posicionar páginas fraudulentas entre los primeros resultados de búsqueda y que también puede afectar las respuestas generadas por asistentes de IA; y la inyección de prompts, en la que instrucciones ocultas en páginas web, correos electrónicos o documentos intentan influir en el comportamiento de agentes de IA”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Los asistentes de búsqueda, como los chatbots tradicionales, pueden consultar páginas web y resumir su contenido, por lo que el principal riesgo es recibir información incorrecta o un enlace fraudulento. Los agentes de IA integrados en navegadores, en cambio, pueden abrir enlaces, hacer clic, descargar archivos y completar formularios en nombre del usuario. Para reducir el riesgo de acabar en una web falsa ESET comparte sencillas medidas de protección: · Entrar en la tienda a través de la app o escribiendo la dirección oficial, y no a través de un enlace sugerido por una IA o un anuncio.