PDF's maliciosos son una amenaza creciente en Latinoamérica

Por revistaeyn.com
Una factura, una citación judicial, un contrato para firmar, abrir un PDF recibido por correo electrónico es un gesto tan automático que los ciberdelincuentes han comenzado a aprovecharlo.
Según la telemetría de ESET, el PDF/Phishing como amenaza se ubicó entre las más relevantes de América Latina durante el primer semestre de 2026, con más de 107.000 detecciones registradas en la región.
Además, los análisis muestran que los archivos PDF continúan figurando entre los formatos más utilizados por los ciberdelincuentes en campañas distribuidas por correo electrónico.
El término "PDF malicioso" puede abarcar varias situaciones diferentes. En algunos casos, el riesgo está en el propio archivo, mediante scripts, objetos incrustados o vulnerabilidades explotadas. En otros, el PDF funciona como una especie de puerta de entrada a la siguiente etapa del ataque, y puede contener un enlace, un código QR o una instrucción que induce a los usuarios a realizar una determinada acción, como descargar otro archivo.
Uno de los escenarios más comunes identificados por ESET es la utilización de un PDF como puente entre el correo electrónico y una página de phishing o de descarga de malware, mediante un enlace o un código QR dentro del archivo.
Desde ESET recomienda seguir estos pasos si se ha recibido un archivo PDF sospechoso:
· Verificar el nombre y la extensión del archivo antes de abrirlo.
· Revisar atentamente el remitente y, si es posible, validar el mensaje por otro canal.
· Evitar hacer clic en enlaces, botones o mensajes de "habilitar contenido" dentro del PDF.
· Mantener el sistema y el lector de PDF siempre actualizados.
· Utilizar una solución de seguridad, como las de ESET, que detecte y bloquee este tipo de amenazas.
En caso de ya haber abierto un PDF malicioso, desde ESET aconsejan:
· Cerrar el archivo y no hacer clic en enlaces ni botones del PDF.
· Desconectar la computadora de Internet para reducir la comunicación con servidores maliciosos y evitar que el malware se propague por la red.
· Si el archivo fue abierto en una computadora corporativa, contactar al soporte de IT de la empresa.
· Realizar un análisis completo con una solución de seguridad confiable.