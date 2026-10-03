Tecnología & Cultura Digital

PDF's maliciosos son una amenaza creciente en Latinoamérica

El equipo de investigación de ESET explica por qué este formato resulta tan atractivo para los atacantes, cómo funcionan estas estafas en la práctica, y qué hacer para protegerse.

Por revistaeyn.com Una factura, una citación judicial, un contrato para firmar, abrir un PDF recibido por correo electrónico es un gesto tan automático que los ciberdelincuentes han comenzado a aprovecharlo. Según la telemetría de ESET, el PDF/Phishing como amenaza se ubicó entre las más relevantes de América Latina durante el primer semestre de 2026, con más de 107.000 detecciones registradas en la región.

Además, los análisis muestran que los archivos PDF continúan figurando entre los formatos más utilizados por los ciberdelincuentes en campañas distribuidas por correo electrónico. El término "PDF malicioso" puede abarcar varias situaciones diferentes. En algunos casos, el riesgo está en el propio archivo, mediante scripts, objetos incrustados o vulnerabilidades explotadas. En otros, el PDF funciona como una especie de puerta de entrada a la siguiente etapa del ataque, y puede contener un enlace, un código QR o una instrucción que induce a los usuarios a realizar una determinada acción, como descargar otro archivo. Uno de los escenarios más comunes identificados por ESET es la utilización de un PDF como puente entre el correo electrónico y una página de phishing o de descarga de malware, mediante un enlace o un código QR dentro del archivo. Desde ESET recomienda seguir estos pasos si se ha recibido un archivo PDF sospechoso: · Verificar el nombre y la extensión del archivo antes de abrirlo.