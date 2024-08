¿Somos espiados por nuestros teléfonos móviles?

Sin embargo, no hay nada malo en este fenómeno. Los expertos de Kaspersky desmitifican esta idea y ofrecen consejos sobre cómo mejorar la privacidad para aquellos que se sientan incómodos con esta situación.

“Todos los días buscamos o consumimos contenidos online, y este intercambio entre dispositivos también ocurre constantemente. Sin embargo, no lo notamos cuando se trata de temas generales, ya que creemos que es simplemente publicidad masiva”, explica Leandro Cuozzo, analista de seguridad de Kaspersky para América Latina.

Como medidas para mejorar tu privacidad online, Kaspersky recomienda:

• Utilizar el modo incógnito: si prefiere evitar la configuración completa o solo necesita ocultar el historial de algunos sitios web específicos, puede utilizar el modo incógnito. De esta manera, el navegador no almacenará información sobre las páginas que visita, cookies, contraseñas, etc. Además, el modo incógnito te permite seguir utilizando pestañas normales sin interferencias y no borra la información que el navegador ya ha guardado.

• Bloquear rastreadores web: otra forma de evitar el rastreo es con la ayuda de programas y extensiones especiales, como el famoso bloqueador de anuncios AdBlockPlus, que también impide que las redes sociales rastreen tu actividad (hay que activar esta función en la configuración). También puede obtener una lista de todos los rastreadores bloqueados por defecto. Los productos de Kaspersky ya ofrecen protección contra el rastreo web.

• Acostúmbrate a usar VPN: una red privada virtual (VPN) es una herramienta indispensable para los usuarios que se conectan a diferentes redes Wi-Fi. Algunos servicios son gratuitos y otros de pago, pero a veces es mejor invertir en ciberseguridad que perder toda tu información valiosa.