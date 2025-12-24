Spotify sufre un robo masivo de datos por un grupo de piratas

Por Agencia EFE

La plataforma musical sueca Spotify ha sufrido un robo masivo de datos a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

"Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma", informó la compañía en un correo electrónico.