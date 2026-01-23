La IA como reto de liderazgo estratégico y oportunidad organizacional

Por: Alexis Agüero Jiménez (*)

El siglo XXI no solamente trajo consigo nuevas visualizaciones y acepciones en la manera en la que se gestionan las organizaciones mediante los RRHH.

Recientemente se ha planteado un reto mayúsculo para quienes gerencian compañías, sobre todo de servicios y retail: la Inteligencia Artificial (IA), que se ha posicionado como un catalizador fundamental y actor no esperado en el diario quehacer de las empresas.

Sin embargo, la magnitud de su importancia debe ser analizada mucho más allá del ámbito tecnológico, siendo necesario estudiarla y aplicarla como herramienta de liderazgo estratégico, una oportunidad de generación de valor, para la marca, la empresa y por supuesto para las personas

Tenemos que partir de una realidad, la acelerada incorporación de la Inteligencia Artificial en las organizaciones ya genera un amplio debate académico y profesional sobre sus implicaciones económicas, sociales y éticas; desarrollando mucho más miedos y preguntas que respuestas determinadas.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Partimos del hecho que sustituirá empleos, pero no del supuesto que podrá crear nuevos espacios funcionales que requerirá de especialistas que la sepan aplicar para objetivos determinados. Por ello, gran parte de este debate al que se hace referencia, ha tendido a centrarse únicamente en las capacidades técnicas de la IA, relegando a un segundo plano el papel del liderazgo estratégico como un posible factor de éxito críticamente positivo.

La Inteligencia Artificial requiere nuestro entendimiento para no solo aprovecharla operativamente, sino poder articularla desde perspectivas infraestructurales y cognitivas pudiéndose utilizar estratégicamente en asignaciones y optimizaciones de recursos, reducciones de riesgos e inclusive fomentando una globalización de cultura organizacional.

Por ello, liderar estratégicamente sin temor a esta herramienta, requiere de implicarse en ella, valorarla, capacitarse y, sobre todo, extender su uso de una manera cognitiva, que coadyuve a generar valor en los campos antes mencionados.