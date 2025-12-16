Infraestructura de redes debe estar lista para la IA y seguridad post-cuántica

Tecnología & Cultura Digital

El crecimiento de la inteligencia artificial y el riesgo de que, en pocos años, nuevas tecnologías puedan romper la seguridad actual están obligando a repensar cómo proteger los datos y cómo mantener la competitividad de países y empresas.

Por revistaeyn.com La infraestructura tecnológica global atraviesa un momento decisivo. Dos fuerzas avanzan en paralelo y están obligando a replantear cómo se diseñan, operan y protegen las redes: el auge acelerado de la inteligencia artificial y la futura irrupción de la computación cuántica, con su potencial para vulnerar los sistemas de seguridad actuales. En los últimos años, la expansión de la IA —especialmente la generativa y el aprendizaje automático— ha multiplicado de forma exponencial el tráfico de datos y la complejidad de los procesos digitales.

Al mismo tiempo, la protección de información sensible se ha vuelto una prioridad estratégica para empresas, gobiernos e instituciones. El resultado es un nuevo escenario en el que la infraestructura ya no puede limitarse a “funcionar”, sino que debe ser robusta, flexible y preparada para riesgos que aún no se han materializado por completo. El reto más inmediato es técnico. Las aplicaciones basadas en IA requieren anchos de banda muy superiores, latencias mínimas y altos niveles de automatización. Las redes tradicionales, diseñadas para un entorno menos intensivo en datos, resultan insuficientes. De ahí que la conversación actual gire en torno a las llamadas “redes listas para IA”: plataformas capaces de mover y procesar volúmenes de información sin precedentes, de forma eficiente y segura.