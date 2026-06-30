Tecnología & Cultura Digital

Usuarios de WhatsApp pueden ser identificados con nombre en lugar de su número

La nueva herramienta permitirá conectar con otras personas en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono y cada uno podrá elegir un nombre de usuario único, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el de sus perfiles en otras aplicaciones.

  • Usuarios de WhatsApp pueden ser identificados con nombre en lugar de su número

    Desde hoy está abierto el plazo de reserva de nombres de usuario y WhatsApp ha puesto a disposición de las personas interesadas un generador de nombres para ayudar en el proceso. Foto de iStock
2026-06-30

Por Agencia EFE

WhatsApp ha comenzado el proceso para que los usuarios puedan adoptar en la aplicación un nombre para ser identificados en lugar de su número de teléfono y, aunque esta funcionalidad tardará unos meses en estar operativa, ya se pueden reservar esos nombres.

La nueva herramienta permitirá conectar con otras personas en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono y cada uno podrá elegir un nombre de usuario único, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el de sus perfiles en otras aplicaciones, informó la aplicación de mensajería en su blog.

Aplicación china de mensajería WeChat comienza a probar un asistente de IA

La entrada en función de los nombres de usuario se irá haciendo de forma gradual en los próximos meses.

Una vez en marcha, aquellos que lo deseen se identificarán con un nombre de usuario, el cual deberá conocer, de forma exacta, la persona que desee contactar con ese usuario por primera vez.

Además, se puede configurar una 'clave de nombre de usuario', de modo que cualquier persona que quiera contactar con otra por primera vez a través del nombre necesitará dicha clave.

Estudio: Prohibición de redes a menores en Australia ha tenido escaso impacto

El blog señala que no hay ningún directorio para explorar nombres ni sugerencias; "las personas deberán conocer tu nombre de usuario exacto para ponerse en contacto contigo por primera vez".

Desde hoy está abierto el plazo de reserva de nombres de usuario y WhatsApp ha puesto a disposición de las personas interesadas un generador de nombres para ayudar en el proceso.

Redacción web
Agencia EFE

Tecnología
|
Redes sociales
|
Usuarios
|
teléfono móvil
|
WhatsApp
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE