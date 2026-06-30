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Usuarios de WhatsApp pueden ser identificados con nombre en lugar de su número

La nueva herramienta permitirá conectar con otras personas en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono y cada uno podrá elegir un nombre de usuario único, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el de sus perfiles en otras aplicaciones.

Por Agencia EFE WhatsApp ha comenzado el proceso para que los usuarios puedan adoptar en la aplicación un nombre para ser identificados en lugar de su número de teléfono y, aunque esta funcionalidad tardará unos meses en estar operativa, ya se pueden reservar esos nombres. La nueva herramienta permitirá conectar con otras personas en la aplicación sin necesidad de compartir el número de teléfono y cada uno podrá elegir un nombre de usuario único, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el de sus perfiles en otras aplicaciones, informó la aplicación de mensajería en su blog.

La entrada en función de los nombres de usuario se irá haciendo de forma gradual en los próximos meses. Una vez en marcha, aquellos que lo deseen se identificarán con un nombre de usuario, el cual deberá conocer, de forma exacta, la persona que desee contactar con ese usuario por primera vez. Además, se puede configurar una 'clave de nombre de usuario', de modo que cualquier persona que quiera contactar con otra por primera vez a través del nombre necesitará dicha clave.