CULTURA Y GEOPOLÍTICA: Bruce Springsteen y las calles que hablan

The Boss volvió a hacerlo. Lanzó una canción que nace en Minneapolis pero resuena en el mundo: cuando la cultura toma partido y las calles se convierten en el último espacio de disputa democrática.

Por revistaeyn.com Cuando las instituciones se endurecen, la cultura suele afinar la voz. En Estados Unidos, esa voz vuelve a ser la de Bruce Springsteen. Streets of Minneapolis, lanzada en pleno clima de tensión social, no es solo una canción: es una toma de posición. Y también un espejo.

El guiño no es casual. Así como Streets of Philadelphia puso rostro y humanidad al sida en los años noventa, Streets of Minneapolis se inscribe en otra herida abierta: la de un país atravesado por la violencia estatal, la política migratoria y una grieta social que ya no se disimula. Springsteen canta contra el ICE, contra Donald Trump, pero sobre todo canta desde las calles, allí donde la política deja marcas físicas y simbólicas.

La Minneapolis que describe no es solo una ciudad: es una escena. Botas federales, humo, balas de goma, cuerpos en la nieve. Nombres propios —Alex Pretti, Renee Good— que rompen la abstracción del discurso y devuelven humanidad al conflicto. Como en sus mejores momentos, The Boss no pontifica: narra. Y en esa narración hay una acusación clara a la normalización de la violencia y al uso del “orden” como excusa para recortar derechos. Pero el impacto de la canción trasciende a Estados Unidos. Porque lo que Springsteen pone en palabras no es únicamente un conflicto local, sino una pregunta global: ¿qué ocurre cuando el Estado trata a parte de su población como extranjera en su propia casa? ¿Qué pasa cuando la ley se impone sin misericordia y equilibrio? En tiempos donde la política se endurece y el lenguaje se vacía, la cultura vuelve a ocupar un lugar incómodo pero necesario.

Springsteen no propone respuestas simples. Deja algo más inquietante: memoria, nombres, calles que no quieren ser olvidadas. Y un recordatorio potente para el mundo entero: cuando las calles hablan, conviene escuchar. Letra en español de 'Streets of Minneapolis' Por el hielo y el frío del invierno Al largo de la Avenida Nicolett Una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo Bajo las botas de un invasor El ejército privado del DHS del Rey Trump Las pistolas abrochadas a sus abrigosVino a Minneapolis para imponer la ley O así va su historia-Contra el humo y las balas de goma A la temprana luz de la aurora Los ciudadanos representaban la justicia