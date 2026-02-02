CULTURA Y GEOPOLÍTICA: Bruce Springsteen y las calles que hablan

Por revistaeyn.com
Cuando las instituciones se endurecen, la cultura suele afinar la voz. En Estados Unidos, esa voz vuelve a ser la de Bruce Springsteen.
Streets of Minneapolis, lanzada en pleno clima de tensión social, no es solo una canción: es una toma de posición. Y también un espejo.
El guiño no es casual. Así como Streets of Philadelphia puso rostro y humanidad al sida en los años noventa, Streets of Minneapolis se inscribe en otra herida abierta: la de un país atravesado por la violencia estatal, la política migratoria y una grieta social que ya no se disimula.
Springsteen canta contra el ICE, contra Donald Trump, pero sobre todo canta desde las calles, allí donde la política deja marcas físicas y simbólicas.
La Minneapolis que describe no es solo una ciudad: es una escena. Botas federales, humo, balas de goma, cuerpos en la nieve.
Nombres propios —Alex Pretti, Renee Good— que rompen la abstracción del discurso y devuelven humanidad al conflicto. Como en sus mejores momentos, The Boss no pontifica: narra. Y en esa narración hay una acusación clara a la normalización de la violencia y al uso del “orden” como excusa para recortar derechos.
Pero el impacto de la canción trasciende a Estados Unidos. Porque lo que Springsteen pone en palabras no es únicamente un conflicto local, sino una pregunta global: ¿qué ocurre cuando el Estado trata a parte de su población como extranjera en su propia casa? ¿Qué pasa cuando la ley se impone sin misericordia y equilibrio?
En tiempos donde la política se endurece y el lenguaje se vacía, la cultura vuelve a ocupar un lugar incómodo pero necesario.
Springsteen no propone respuestas simples. Deja algo más inquietante: memoria, nombres, calles que no quieren ser olvidadas. Y un recordatorio potente para el mundo entero: cuando las calles hablan, conviene escuchar.
Letra en español de 'Streets of Minneapolis'
Por el hielo y el frío del invierno
Al largo de la Avenida Nicolett
Una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo
Bajo las botas de un invasor
El ejército privado del DHS del Rey Trump
Las pistolas abrochadas a sus abrigosVino a Minneapolis para imponer la ley
O así va su historia-Contra el humo y las balas de goma
A la temprana luz de la aurora
Los ciudadanos representaban la justicia
Sus voces sonando por la noche
Y había huellas ensangrentadas
Donde debía de haber habido misericordia
Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve-Alex Pretti y Renee Good-Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz
Cantando por la neblina
Vamos a luchar para esta tierra
Y el extranjero entre nosotros
Aquí, en nuestro hogar mataron y deambulaban
En el invierno de '26Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis-
Los matones federales de Trump golpeaban a
Su rostro y su pecho
Después escuchamos los tirosY Alex Pretti yació muerto en la nieve
Aseguraron que fue autodefensa, señor
Sólo hay que no creerte los ojos
Son nuestra sangre y nuestros huesosY estos silbatos y teléfonos
Contra las mentiras sucias de Miller y Noem-Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz
Cantando por la neblina
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis-Pues dicen que están aquí para mantener la ley
Pero pisan nuestros derechos
Si tienes la piel negra o morena, mi amigo
Puedes estar interrogado o deportado a primera vista
En nuestros coros de "ICE fuera ahora
"Persisten el corazón y el alma de nuestra ciudad
Por el cristal roto y las lágrimas ensangrentadas
En las calles de Minneapolis-Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz
Cantando por la neblina
Aquí, en nuestro hogar mataron y deambulaban
En el invierno de '26Vamos a luchar para esta tierra
Y el extranjero entre nosotros
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis
Recordaremos los nombres de los que murieron
En las calles de Minneapolis
-
ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera