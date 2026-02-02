Centroamérica & Mundo

CULTURA Y GEOPOLÍTICA: Bruce Springsteen y las calles que hablan

The Boss volvió a hacerlo. Lanzó una canción que nace en Minneapolis pero resuena en el mundo: cuando la cultura toma partido y las calles se convierten en el último espacio de disputa democrática.

    Captura de pantalla del video oficial Streets of Minneapolis. “Vamos a luchar para esta tierra y el extranjero entre nosotros”, dice Springsteen
2026-02-02

Por revistaeyn.com

Cuando las instituciones se endurecen, la cultura suele afinar la voz. En Estados Unidos, esa voz vuelve a ser la de Bruce Springsteen.

Streets of Minneapolis, lanzada en pleno clima de tensión social, no es solo una canción: es una toma de posición. Y también un espejo.

El guiño no es casual. Así como Streets of Philadelphia puso rostro y humanidad al sida en los años noventa, Streets of Minneapolis se inscribe en otra herida abierta: la de un país atravesado por la violencia estatal, la política migratoria y una grieta social que ya no se disimula.

Springsteen canta contra el ICE, contra Donald Trump, pero sobre todo canta desde las calles, allí donde la política deja marcas físicas y simbólicas.

La Minneapolis que describe no es solo una ciudad: es una escena. Botas federales, humo, balas de goma, cuerpos en la nieve.

Nombres propios —Alex Pretti, Renee Good— que rompen la abstracción del discurso y devuelven humanidad al conflicto. Como en sus mejores momentos, The Boss no pontifica: narra. Y en esa narración hay una acusación clara a la normalización de la violencia y al uso del “orden” como excusa para recortar derechos.

Pero el impacto de la canción trasciende a Estados Unidos. Porque lo que Springsteen pone en palabras no es únicamente un conflicto local, sino una pregunta global: ¿qué ocurre cuando el Estado trata a parte de su población como extranjera en su propia casa? ¿Qué pasa cuando la ley se impone sin misericordia y equilibrio?

En tiempos donde la política se endurece y el lenguaje se vacía, la cultura vuelve a ocupar un lugar incómodo pero necesario.

Springsteen no propone respuestas simples. Deja algo más inquietante: memoria, nombres, calles que no quieren ser olvidadas. Y un recordatorio potente para el mundo entero: cuando las calles hablan, conviene escuchar.

Letra en español de 'Streets of Minneapolis'

Por el hielo y el frío del invierno

Al largo de la Avenida Nicolett

Una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo

Bajo las botas de un invasor

El ejército privado del DHS del Rey Trump

Las pistolas abrochadas a sus abrigosVino a Minneapolis para imponer la ley

O así va su historia-Contra el humo y las balas de goma

A la temprana luz de la aurora

Los ciudadanos representaban la justicia

Sus voces sonando por la noche

Y había huellas ensangrentadas

Donde debía de haber habido misericordia

Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve-Alex Pretti y Renee Good-Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando por la neblina

Vamos a luchar para esta tierra

Y el extranjero entre nosotros

Aquí, en nuestro hogar mataron y deambulaban

En el invierno de '26Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis-

Los matones federales de Trump golpeaban a

Su rostro y su pecho

Después escuchamos los tirosY Alex Pretti yació muerto en la nieve

Aseguraron que fue autodefensa, señor

Sólo hay que no creerte los ojos

Son nuestra sangre y nuestros huesosY estos silbatos y teléfonos

Contra las mentiras sucias de Miller y Noem-Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando por la neblina

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis-Pues dicen que están aquí para mantener la ley

Pero pisan nuestros derechos

Si tienes la piel negra o morena, mi amigo

Puedes estar interrogado o deportado a primera vista

En nuestros coros de "ICE fuera ahora

"Persisten el corazón y el alma de nuestra ciudad

Por el cristal roto y las lágrimas ensangrentadas

En las calles de Minneapolis-Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando por la neblina

Aquí, en nuestro hogar mataron y deambulaban

En el invierno de '26Vamos a luchar para esta tierra

Y el extranjero entre nosotros

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

-

ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera (ICE fuera)ICE fuera

