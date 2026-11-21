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De acuerdo con el reporte, la serie original del IMAE de Honduras registró un crecimiento interanual de 1,9 % en septiembre y una variación acumulada de 3,8 % en los primeros nueve meses del año.

Por revistaeyn.com La actividad económica de Honduras mantuvo una evolución positiva en septiembre de 2026, con un crecimiento de 4,1 % en la tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), indicador que refleja la trayectoria subyacente de la producción y confirma un ritmo de expansión firme durante los últimos tres meses, informó el Banco Central de Honduras (BCH). De acuerdo con el reporte, la serie original del IMAE registró un crecimiento interanual de 1,9 % en septiembre y una variación acumulada de 3,8 % en los primeros nueve meses del año. El resultado estuvo respaldado principalmente por el desempeño de los servicios financieros, el comercio y las telecomunicaciones, así como por la producción agropecuaria y la construcción privada.

El BCH atribuyó el comportamiento favorable de la economía al consumo de los hogares, sostenido por el ingreso de remesas familiares, las remuneraciones y los ingresos de los productores. También incidió una mayor demanda externa de algunos productos agroindustriales. Entre las actividades con mayor crecimiento de Honduras destacó la intermediación financiera, que aumentó 12,2 %, impulsada por el desempeño de la banca comercial, el incremento de los ingresos por intereses de los préstamos y la reducción de los costos asociados a los depósitos. El comercio de Honduras registró una expansión de 6,5 %, favorecido por mayores ventas de alimentos, bebidas, tabaco, combustibles, equipos de transporte y productos de tecnología y comunicaciones. Por su parte, los servicios de correo y telecomunicaciones crecieron 3,9 %, debido a la demanda de internet, telefonía móvil, almacenamiento en la nube y transmisión de datos. La construcción privada avanzó 9,1 %, como resultado del aumento de las edificaciones verticales y viviendas en ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Villanueva, El Progreso, Choluteca, La Lima y Tela. El sector también recibió impulso de la fabricación de cemento, varilla y productos de hormigón, así como de mayores préstamos para financiar proyectos.