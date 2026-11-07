Honduras mantiene competitividad exportadora por depreciación del lempira

Finanzas

El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global registró una variación interanual de -1.51 % en septiembre, lo que refleja una mejora relativa de la competitividad de los productos hondureños en los mercados internacionales.

Por revistaeyn.com Honduras mantuvo en septiembre una trayectoria asociada a una ganancia teórica de competitividad de sus exportaciones frente a sus principales socios comerciales, impulsada principalmente por la depreciación del lempira frente al dólar y el comportamiento de las monedas internacionales, según los datos del Banco Central de Honduras (BCH). El Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCER) Global registró una variación interanual de -1.51 % en septiembre, lo que refleja una mejora relativa de la competitividad de los productos hondureños en los mercados internacionales. Este resultado contrasta con la ganancia de 3.90 % observada durante el mismo período de 2025.

De acuerdo con el BCH, el comportamiento estuvo determinado principalmente por la depreciación del lempira de 3.08 % frente al dólar estadounidense, acompañada por una apreciación de 1.05 % de las monedas de los principales socios comerciales de Honduras, señala el BCH. Sin embargo, este efecto favorable fue parcialmente contrarrestado por la inflación interna, que alcanzó 6.28 % en términos interanuales, superior al promedio ponderado de 3.50 % registrado por los países con los que Honduras mantiene relaciones comerciales relevantes. Por mercados, México aportó 0.39 puntos porcentuales al resultado interanual del indicador, mientras que Costa Rica contribuyó con 0.37 puntos. También destacaron Estados Unidos, con 0.28 puntos; China, con 0.26 puntos, y Guatemala, con 0.20 puntos. Al cierre del tercer trimestre, el ITCER Global presentó una reducción mensual de 0.19 %, comportamiento que también estuvo relacionado con una mejora teórica de la competitividad exportadora. En este resultado influyó que la inflación mensual hondureña fuera de 0.48 %, inferior al promedio ponderado de 0.60 % de sus socios comerciales. La depreciación del lempira frente al dólar, de 0.19 %, también contribuyó al desempeño del indicador, indica el BCH.