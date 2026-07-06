Actividad económica de Nicaragua mantiene crecimiento de 4.8 % a abril

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La expansión acumulada entre enero y abril alcanzó 4.8 %, mientras que la variación promedio anual se ubicó en 5.5 %, reflejando que la economía mantiene una trayectoria de crecimiento pese a la desaceleración observada en algunos sectores productivos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Nicaragua continuó mostrando un desempeño positivo durante los primeros cuatro meses de 2026, aunque con señales de moderación en abril, de acuerdo con los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El informe oficial indica que la actividad económica registró un crecimiento interanual de 0.7 % en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

Con este resultado, la expansión acumulada entre enero y abril alcanzó 4.8 %, mientras que la variación promedio anual se ubicó en 5.5 %, reflejando que la economía mantiene una trayectoria de crecimiento pese a la desaceleración observada en algunos sectores productivos. En términos ajustados por factores estacionales, el IMAE mostró una disminución mensual de 2.5 % frente a marzo, aunque registró un incremento de 1.1 % en comparación con abril de 2025. Asimismo, la serie de tendencia-ciclo reflejó una leve contracción mensual de 0.1 %, acompañada de un crecimiento interanual de 3.8 %, lo que evidencia que la actividad económica continúa expandiéndose, aunque a un ritmo más moderado. El desempeño económico estuvo liderado por la construcción, que registró un crecimiento de 11.9 %, consolidándose como el principal motor de la actividad productiva durante abril. También destacaron el comercio, con un aumento de 10.1 %; hoteles y restaurantes, con 7.7 %; el sector pecuario, con 6.7 %; transporte y comunicaciones, con 5.4 %; y la intermediación financiera y servicios conexos, que avanzó 3.8 %.