Centroamérica & Mundo

El reto regional radica en convertir esa capacidad de resistencia en impulso para generar empleos de calidad, elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de transformar su "notable resiliencia" frente a choques externos "en más oportunidades", afirmó en Honduras la vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para la región, Susana Cordeiro Guerra. En la conferencia 'Perspectivas Económicas', organizada por el Banco Central de Honduras (BCH) y presidida por su titular, Roberto Lagos, la funcionaria del multilateral resaltó que la región proyecta un crecimiento promedio cercano al 2 % este año, pese a las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y la persistencia de la inflación.

El crecimiento económico esperado para este 2026 es similar al del año pasado (2,3 %), aunque esconde contrastes relevantes entre naciones, afirmó Cordeiro Guerra. El reto regional radica en convertir esa capacidad de resistencia en impulso para generar empleos de calidad, elevar la productividad y mejorar las condiciones de vida. "América Latina y el Caribe no están condenados al bajo crecimiento", agregó Cordeiro Guerra. Como ejemplos de dinamismo en la región destacó a El Salvador, Panamá, República Dominicana y Paraguay, naciones a las que el organismo denomina "colibrís" tras registrar tasas de crecimiento próximas al 4 % durante al menos cinco años, un ritmo comparable al de Asia Oriental y el Pacífico. Atribuyó los resultados en esos cuatro países a "reformas sólidas" y decisiones económicas que han permitido a esas naciones mantener la estabilidad macroeconómica, reducir la pobreza y atraer inversión privada, incluso frente a choques externos. Al referirse a Honduras, Cordeiro Guerra señaló que el país comparte "muchos" de los desafíos regionales, pero cuenta con "talento y potencial" para crear más oportunidades apoyándose en la estabilidad macroeconómica, la consolidación fiscal y reformas consensuadas.