Índice de Confianza de la Actividad Económica de Guatemala cayó en diciembre

Por revistaeyn.com El pulso de la economía guatemalteca cerró 2025 con señales mixtas, según la más reciente Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE), elaborada por el Banco de Guatemala (BANGUAT). El sondeo, aplicado entre la segunda y la cuarta semana de diciembre a un grupo de especialistas nacionales, ofrece una radiografía de cómo los analistas perciben el momento actual de la economía y el clima para los negocios, así como sus proyecciones de corto y mediano plazo. Uno de los termómetros del estudio es el Índice de Confianza de la Actividad Económica. En diciembre, este indicador se ubicó en 66.41 puntos, reflejando una caída mensual de 5, 13 % frente a noviembre, cuando alcanzó los 70.00 puntos.

No obstante, el nivel observado sigue siendo más alto que el registrado un año atrás, al superar en 4,68 % el valor de diciembre de 2024. Esta combinación sugiere que, aunque el ánimo de los analistas se moderó al cierre del año, la percepción general continúa siendo más favorable que la de doce meses antes. En materia de precios, el Panel de Analistas prevé que la inflación de Guatemala se sitúe en 1,92 % al finalizar 2025. Para los primeros meses de 2026, las estimaciones apuntan a un ligero repunte, con tasas de 2,18 % en enero y 2.28% en febrero. A un horizonte más amplio, las proyecciones inflacionarias se mantienen dentro de rangos considerados manejables: 3,48 % para diciembre de 2026, 3,72 % para 2027 y 3.66% para 2030. Comparado con la encuesta previa, el panorama inflacionario muestra ajustes puntuales. La expectativa para el cierre de 2025 se redujo en 0.18 puntos porcentuales, mientras que la proyección para finales de 2026 aumentó ligeramente en 0.03 puntos. De acuerdo con los analistas, detrás de estas previsiones influyen factores como la inflación importada, el comportamiento de los precios de los energéticos, el costo de materias primas no energéticas y el desempeño de las políticas fiscal y monetaria.