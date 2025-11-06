Aerolíneas de EEUU advierten sobre demoras de vuelos por cierre de Gobierno

POR EFE

Las principales aerolíneas de EEUU reaccionaron este miércoles con cautela ante la decisión del Departamento de Transporte de reducir un 10 % la capacidad de vuelos en 40 aeropuertos de gran volumen a partir del viernes, medida derivada del cierre parcial del Gobierno y de la escasez de personal en el control del espacio aéreo.

Southwest Airlines indicó que está "evaluando cómo las restricciones de vuelo planificadas por la Administración afectarán nuestro horario y comunicará directamente con los clientes tan pronto como sea posible", y subrayó la necesidad de que el Senado resuelva "inmediatamente su impase para restaurar el sistema nacional del espacio aéreo a su plena capacidad".

Por su parte, la agrupación comercial Airlines for America señaló que "estamos trabajando con el gobierno federal para entender todos los detalles del nuevo mandato de reducción y nos esforzaremos por mitigar los impactos para pasajeros y cargadores".