Aerolíneas de EEUU advierten sobre demoras de vuelos por cierre de Gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en un 10 % la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre de Gobierno persiste.

    Un vuelo de American Eagle despegó del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, EE. UU., el 5 de noviembre de 2025. El cierre del gobierno federal estadounidense, el más largo de la historia, ha provocado retrasos en los viajes aéreos en todo el país. Los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y del Control de Tráfico Aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentran entre los trabajadores esenciales que laboran sin remuneración. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

     ERIK S. LESSER / EFE
2025-11-06

POR EFE

Las principales aerolíneas de EEUU reaccionaron este miércoles con cautela ante la decisión del Departamento de Transporte de reducir un 10 % la capacidad de vuelos en 40 aeropuertos de gran volumen a partir del viernes, medida derivada del cierre parcial del Gobierno y de la escasez de personal en el control del espacio aéreo.

Southwest Airlines indicó que está "evaluando cómo las restricciones de vuelo planificadas por la Administración afectarán nuestro horario y comunicará directamente con los clientes tan pronto como sea posible", y subrayó la necesidad de que el Senado resuelva "inmediatamente su impase para restaurar el sistema nacional del espacio aéreo a su plena capacidad".

Por su parte, la agrupación comercial Airlines for America señaló que "estamos trabajando con el gobierno federal para entender todos los detalles del nuevo mandato de reducción y nos esforzaremos por mitigar los impactos para pasajeros y cargadores".

EEUU no permitirá nuevos vuelos desde México

En general, las aerolíneas advirtieron que la medida podría generar incertidumbre para los pasajeros, instándolos a verificar el estado de sus vuelos y considerar posibles demoras o cancelaciones.

La medida anunciada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, justifica que tienen un déficit vigente de más de 2.000 controladores aéreos, debido a que muchos comenzaron a darse de baja para realizar otro tipo de trabajos al haber completado un mes sin recibir su salario.

Políticas Trump impactan en el crecimiento del turismo de Centroamérica

Los aeropuertos de Phoenix (Arizona) y de Newark (Nueva Jersey), que da cobertura a Nueva York, están experimentando retrasos en vuelos internacionales y existe una alerta para pasajeros de esperas de hasta tres horas.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre, se convirtió este miércoles en el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer periodo presidencial de Donald Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de la crisis del tráfico aéreo provocado por la falta de controladores.

