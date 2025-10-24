Problemas de personal retrasan vuelos en varios aeropuertos de EEUU

Empresas & Management

El cierre del Gobierno, que ya se extiende 23 días sin perspectivas de acuerdo en el Senado, está agudizando la escasez de controladores aéreos en las terminales, que trabajan actualmente sin recibir salarios debido a la paralización de fondos federales y en algunos casos, han comenzado a ausentarse de sus puestos.

Por Agencia EFE La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que los problemas de personal de control de tráfico aéreo estaban retrasando los viajes en los aeropuertos de Nueva York, Washington, Newark y Houston, ya que el cierre del gobierno de Estados Unidos llegó a su 23º día. La FAA informó problemas de personal en 10 ubicaciones diferentes y emitió paradas en tierra en los aeropuertos LaGuardia de Nueva York, Houston Bush y Newark. Los vuelos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington se retrasaron un promedio de 31 minutos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que no puede descartar cancelaciones o retrasos de vuelos por el actual cierre del Gobierno federal, que ya es el segundo más largo de la historia del país. "No puedo garantizar que su vuelo vaya a salir a tiempo. No puedo garantizar que su vuelo no vaya a ser cancelado. Dependerá de que nuestros controladores aéreos acudan a trabajar todos los días", declaró Duffy en una rueda de prensa junto al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. El cierre del Gobierno, que ya se extiende 23 días sin perspectivas de acuerdo en el Senado, está agudizando la escasez de controladores aéreos en las terminales, que trabajan actualmente sin recibir salarios debido a la paralización de fondos federales y en algunos casos, han comenzado a ausentarse de sus puestos.