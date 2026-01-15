Puertos de Guatemala lideran el crecimiento regional en toneladas métricas

Centroamérica & Mundo

Guatemala atendió 26,2 millones de toneladas métricas hasta septiembre de 2025, un salto de 12,9 % respecto al mismo lapso del año anterior, de acuerdo con cifras de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo

Por revistaeyn.com El pulso de los puertos suele ser un buen termómetro del comercio y de la actividad económica en Centroamérica. De acuerdo con cifras de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Cocatram), el liderazgo regional en crecimiento correspondió a Guatemala, cuyos puertos atendieron 26,2 millones de toneladas métricas hasta septiembre de 2025, un salto de 12,9 % respecto al mismo lapso del año anterior. Por su parte, los puertos salvadoreños de Acajutla, en Sonsonate, y La Unión movilizaron 6,1 millones de toneladas métricas entre enero y septiembre de 2025. El volumen representó un aumento de 9,5 % frente a las 5.3 millones de toneladas registradas en el mismo período de 2024, ubicando al país como el segundo con mayor crecimiento en Centroamérica durante los primeros tres trimestres del año.

El resultado contrasta con el desempeño observado en el primer semestre de 2025, cuando El Salvador figuró como el mercado portuario menos dinámico de la región, con un avance de apenas 3.5 % y poco más de cuatro millones de toneladas movilizadas. La aceleración en la segunda mitad del período analizado permitió revertir esa tendencia y mejorar su posición relativa frente a sus vecinos. Nicaragua ocupó el tercer lugar en cuanto a expansión, con un incremento de 6,5 %, al pasar de 4,4 a 4,7 millones de toneladas métricas. En el otro extremo se situó Costa Rica, cuyo movimiento portuario prácticamente se estancó, con una variación positiva de solo 0,4 % y un total de 15,7 millones de toneladas métricas movilizadas en los primeros nueve meses del año. No todos los países lograron crecer. Honduras y Panamá registraron retrocesos en el volumen de carga atendida. En el caso panameño, la disminución fue de 2,3 %, aunque aun así acumuló 84 millones de toneladas métricas entre enero y septiembre de 2025. Honduras, por su parte, enfrentó la mayor contracción, con una caída de 5,1 %, al reducir su movimiento de 13,4 a 12,7 millones de toneladas métricas.