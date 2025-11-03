Costa Rica eleva a 4,2 % su proyección de crecimiento económico para 2025

Centroamérica & Mundo

Para el bienio 2026-2027, el Banco Central de Costa Rica proyecta que la economía nacional crecerá en promedio 3,6 %, estimulada principalmente por la demanda interna.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 4,2 % en 2025. Esa tasa representa una revisión al alza de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a lo estimado en el Informe de Política Monetaria de julio pasado. En el ámbito local, en el tercer trimestre del 2025 la actividad económica mantuvo la senda de crecimiento mostrada a lo largo del año. Se estima que en este lapso creció a una tasa interanual de 4,5 %, impulsada principalmente, por el consumo privado.

Según tipo de actividad, destacaron la manufactura y los servicios profesionales. De acuerdo con el comportamiento de la actividad económica, la tendencia de los indicadores del mercado laboral muestra una mejoría, con disminuciones en las tasas de desempleo y de subempleo. No obstante, la participación laboral disminuyó debido a condiciones que, en lo sustantivo, se relacionan con el envejecimiento poblacional y con decisiones a lo interno de los hogares. En lo que respecta a las finanzas públicas, el Gobierno Central registró al término de agosto un resultado primario equivalente a 1,1 % del PIB y un déficit financiero de 2,0 %, lo que significó una mejora de 0,2 y 0,5 p.p., en ese orden, en relación con lo observado doce meses atrás. "Este comportamiento estuvo determinado por la disminución del gasto total, en particular del pago de intereses y, en menor medida, por el crecimiento de los ingresos tributarios", indica el BCCR. Para el bienio 2026-2027, se proyecta que la economía nacional crezca en promedio 3,6 %, estimulada principalmente por la demanda interna. En el 2026 el crecimiento sería moderado (3,5 %) debido a la desaceleración de la demanda externa, luego del significativo crecimiento registrado en el 2025. En contraste, la demanda interna presentaría un mayor dinamismo, sustentado en la expansión del consumo de los hogares y la recuperación de la inversión, apunta el BCCR.