Drones son aliados de un agro que busca ser más productivo en Costa Rica

"Al principio trabajábamos de una manera muy convencional, a ojo. Uno no medía (...) Después, con los drones cambió porque podemos hacer todo bastante medido. Ahora yo sé cuánto miden las pastos y el manejo de alimento que debo hacer", dijo a EFE Matías Porras, propietario de una pequeña finca de ganado de leche.

Matías se levanta cada mañana con la misión de mantener a flote su pequeña finca lechera en la localidad de Turrialba, Costa Rica, y para ello ha encontrado en los drones aliados innovadores que lo han ayudado a mejorar la productividad y reducir costos mediante un programa para organizar la labor diaria.

Este es solo un ejemplo de las aplicaciones tecnológicas que se están desarrollando en las Américas para adaptar a los nuevos tiempos al sector agrícola e ir reduciendo poco a poco la brecha digital presente en la mayoría de los países de la región.

Con los drones Matías Porras ha podido ordenar su finca por parcelas, lo que permite que las vacas vayan comiendo en lugares distintos todos los días, lo que permite que el pasto se vaya recuperando y siempre haya alimento disponible.

El uso de drones también facilita la identificación de las zonas más apropiadas para la alimentación, necesidades de uso de fertilizantes, lugares de bosque, entre muchas otras aplicaciones, explicó José Luis Zúñiga, coordinador técnico del proyecto 'De Turrialba a la Mesa', auspiciado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

"El proyecto nos ha permitido cuantificar el área que tiene cada potrero, y hacer redistribución y diseño de potreros. También nos ha permitido identificar la cantidad de área boscosa y de cultivos específicos y a partir de esto dar recomendaciones técnicas a los productores para que ajusten su manejo diario", detalló Zúñiga.

Con el uso de estos drones los productores también pueden conocer la cantidad de pasto que está comiendo el animal, hacer un balance de dieta para determinar la cantidad de suplementos que requieren los animales con el fin de que alcancen los nivel de nutrientes óptimos para la producción de leche.

Mediante el programa 'De Turrialba a la Mesa', productores de la localidad de Santa Cruz de Turrialba buscan aumentar su productividad y reducir costos en la producción del queso Turrialba, una de las pocas denominaciones de origen que tiene Costa Rica.

El proyecto también pretende implementar buenas prácticas productivas, empresariales y ambientales en fincas y plantas procesadoras, y promueve que nuevos productores se acerquen al proceso de certificación de denominación de origen del queso Turrialba para aumentar sus oportunidades de comercialización.

El queso Turrialba tiene características únicas, ya que se debe producir en las condiciones que ofrece la zona, en las faldas del volcán homónimo, con técnicas que se aplican desde hace 150 años.