Al menos 249 guatemaltecos se encuentran recluidos en Alligator Alcatraz en Florida

POR EFE

Al menos 249 guatemaltecos se encuentran recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos, a la espera de ser deportados, según informó este viernes el Gobierno de Guatemala.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló que la cifra fue oficializada por parte de las autoridades estadounidenses a diplomáticos del país centroamericano en Miami, Florida, al visitar el centro, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a 37 connacionales.

"Los guatemaltecos con los que se conversó indicaron que llevan pocos días en el centro de detención y que han podido comunicarse con familiares y abogados. La mayoría de ellos fueron detenidos por su situación migratoria irregular", puntualizó la Cancillería.

De acuerdo a la misma fuente, fue autorizada otra visita próximamente de los diplomáticos guatemaltecos para reunirse nuevamente con otros connacionales recluidos en el centro de detención ubicado en Florida.