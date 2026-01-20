DAVOS 2026. ¿Qué anticipa el WEF para Centroamérica? Un escenario de riesgos estructurales

Por revistaeyn.com
La edición 2026 del Global Risks Report del World Economic Forum ofrece una radiografía clara de los desafíos que enfrentan las economías y sociedades del mundo en un contexto de creciente incertidumbre.
En el caso de Centroamérica, los resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva revelan una combinación persistente de riesgos económicos, sociales e institucionales que amenazan la estabilidad y el desarrollo de la región.
Uno de los elementos comunes más destacados es la insuficiencia de los servicios públicos y de los sistemas de protección social, que aparece como el principal riesgo en Guatemala, El Salvador y Panamá, y ocupa un lugar central también en Honduras.
Las debilidades en educación, infraestructura y pensiones no solo limitan el crecimiento económico, sino que profundizan desigualdades y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones.
El déficit de oportunidades económicas y el desempleo es otro riesgo transversal. En Honduras, Panamá y El Salvador se posiciona entre los dos principales desafíos, evidenciando la dificultad de generar empleo de calidad en economías presionadas por la informalidad, la baja productividad y un entorno internacional volátil.
Este problema se conecta directamente con la desaceleración económica y el aumento de la deuda pública y privada, factores que reducen el margen de maniobra de los gobiernos.
La seguridad continúa siendo una preocupación central, especialmente en Honduras y Guatemala, donde el crimen y las actividades económicas ilícitas figuran entre los principales riesgos. Este fenómeno no solo afecta la vida cotidiana de la población, sino que desalienta la inversión, distorsiona los mercados y refuerza la polarización social.
En el plano político y social, la polarización emerge como un riesgo relevante en Honduras y Guatemala, alineándose con una de las principales alertas del Global Risks Report 2026 a nivel mundial.
En El Salvador, además, destaca la erosión de los derechos humanos y de las libertades cívicas, un factor que introduce tensiones adicionales en la gobernabilidad y en la relación con la comunidad internacional.
Finalmente, los riesgos climáticos siguen presentes, particularmente en Honduras, donde los eventos extremos como inundaciones y olas de calor representan una amenaza directa para comunidades vulnerables, infraestructura y sistemas productivos. Panamá, por su parte, suma un riesgo específico: la escasez de talento y mano de obra, un desafío clave para una economía de servicios y logística altamente integrada al comercio global.
En conjunto, el panorama que dibuja el World Economic Forum para Centroamérica en 2026 es el de una región enfrentada a riesgos estructurales persistentes, donde los desafíos económicos, sociales e institucionales se entrelazan. Abordarlos requerirá no solo políticas públicas más robustas, sino también cooperación regional, fortalecimiento institucional y una visión de desarrollo de largo plazo que priorice la inclusión y la resiliencia.
TOP FIVE RESULTADOS POR PAIS
Honduras
1.Falta de oportunidades económicas o desempleo
2.Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes (incluye educación, infraestructura y pensiones)
3.Crimen y actividades económicas ilícitas
4.Polarización social
5.Eventos climáticos extremos (inundaciones, olas de calor, etc.)
Guatemala
1.Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes (incluye educación, infraestructura y pensiones)
2.Interrupciones en la infraestructura crítica
3.Crimen y actividades económicas ilícitas
4.Polarización social
5.Falta de oportunidades económicas o desempleo
El Salvador
1.Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes (incluye educación, infraestructura y pensiones)
2.Falta de oportunidades económicas o desempleo
3.Erosión de los derechos humanos y/o libertades cívicas
4.Desaceleración económica (por ejemplo, recesión o estancamiento)
5.Deuda (pública, corporativa o de los hogares)
Panamá
1.Servicios públicos y protecciones sociales insuficientes (incluye educación, infraestructura y pensiones)
2.Falta de oportunidades económicas o desempleo
3.Deuda (pública, corporativa o de los hogares)
4.Desigualdad (de ingresos o de riqueza)
5.Escasez de talento y/o mano de obra