ANÁLISIS. El debate digital en Latinoamérica tras la detención de Nicolás Maduro

SHIFT Porter Novelli LATAM realizó un análisis regional, basado en más de 36.000 comentarios ciudadanos publicados en redes sociales en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, entre el 3 y el 8 de enero.

Por revistaeyn.com El pasado 3 de enero de 2026 se confirmó la detención, por parte de Estados Unidos, del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Más allá de la coyuntura, las redes sociales jugaron un papel importante en torno a esta noticia. La conversación digital en América Latina reaccionó con intensidad ante el anuncio de la detención, pero lo interpretó menos como un hecho internacional aislado y más como un disparador para procesar tensiones políticas, históricas y emocionales propias de cada país. Así lo muestra un análisis de SHIFT Porter Novelli LATAM. Este informe está basado en más de 36.000 comentarios ciudadanos publicados en redes sociales en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, entre el 3 y el 8 de enero.

“Este análisis confirma algo clave: en América Latina, los grandes hechos internacionales no se consumen como ‘noticia externa’, se reinterpretan desde la historia política y emocional de cada país. Más que hablar de Venezuela, la conversación terminó hablando de nosotros: de nuestra polarización, de nuestra memoria y de la confianza —o desconfianza— en las instituciones”, explica Rodrigo Castro, CEO de SHIFT Porter Novelli LATAM. El estudio clasificó la conversación en ejes narrativos —como política interna, memoria histórica, castigo, sarcasmo o desconfianza institucional— y analizó su evolución día a día. El objetivo no fue medir apoyo o rechazo, sino comprender cómo se construyó el sentido social del acontecimiento en cada contexto nacional.

Hallazgos clave (región)