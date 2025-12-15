Asamblea Legislativa decidirá si levanta fuero del presidente de Costa Rica

Centroamérica & Mundo

A Rodrigo Chaves se le acusa de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026

Por Agencia EFE La Asamblea Legislativa de Costa Rica decidirá si levanta o no el fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, para que afronte denuncias sobre presunta intromisión en política que están siendo tramitadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), lo que podría derivar en una suspensión a futuro para ejercer cargos públicos y hasta la destitución del cargo. Se realizará una sesión en la que votará si levanta o no el fuero del mandatario por un pedido del TSE que lo investiga por 15 denuncias de beligerancia política, que consiste en la intervención del mandatario en política o en la campaña electoral.

En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales. A Chaves, quien terminará su mandato en mayo próximo, se le acusa de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026, como por ejemplo con pedidos para la elección de una mayoría de diputados "patriotas" dispuestos a reformar las instituciones del Estado. Este es el segundo proceso de desafuero que se tramita en contra del mandatario. El primero, que no obtuvo los 38 votos necesarios (mayoría calificada), se realizó en septiembre pasado y se trataba de una denuncia de la Fiscalía por un aparente manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).