Actividad económica de Costa Rica registró un crecimiento de 4,6 % en octubre

Uno de los principales motores del crecimiento fue nuevamente la producción bajo regímenes especiales, que mostró un incremento de 15 % y explicó más de la mitad del aumento total del IMAE, reporta el BCCR.

Por revistaeyn.com La actividad económica de Costa Rica cerró octubre de 2025 con señales claras de fortaleza y continuidad, confirmando que el país mantiene un paso firme pese a un entorno global y local marcado por retos climáticos y ajustes sectoriales. De acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4,6 %, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año previo. Con este resultado, el promedio acumulado de los primeros diez meses del año alcanzó un avance de 4,5 % respecto a igual período de 2024.

Más allá del dato puntual, el desempeño de octubre reafirma una tendencia de largo plazo. Desde mayo de 2021, la economía costarricense ha sostenido una expansión media superior al 4,2 %, un comportamiento que refleja capacidad de adaptación ante choques externos, cambios en los mercados y eventos climáticos adversos. Uno de los principales motores del crecimiento fue nuevamente la producción bajo regímenes especiales, que mostró un incremento de 15 % y explicó más de la mitad del aumento total del IMAE, reporta el BCCR. Este resultado estuvo estrechamente ligado al dinamismo de la industria manufacturera, en particular la orientada a la exportación. Además del empuje sostenido de los implementos médicos, también sobresalieron los servicios informáticos, de consultoría y de gestión de oficinas principales, con tasas de crecimiento superiores al 5 %.

MENOR CONSTRUCCIÓN

En contraste, el régimen definitivo avanzó a un ritmo más moderado, con una variación interanual de 2,6 %, inferior a la observada un año atrás. Aun así, sectores como los servicios profesionales y administrativos, la educación y la salud, el transporte y las actividades financieras aportaron cerca del 60 % del crecimiento de este segmento.

El BCCR detalla que la desaceleración respondió principalmente a un menor dinamismo en la construcción privada —sobre todo en proyectos no residenciales— y a la contracción de la actividad agrícola, todavía afectada por condiciones climáticas desfavorables. La manufactura, en su conjunto, creció 10,9 % en octubre, aunque con comportamientos diferenciados. En los regímenes especiales, la producción industrial se disparó 22,9 %, impulsada por un aumento de más del 30 % en las exportaciones de dispositivos médicos. En el régimen definitivo, el crecimiento fue más modesto (1,1 %), apoyado por la fabricación de plásticos, baterías, pinturas, metales y alimentos como pollo, café, leche y aceites, mientras que el papel y los textiles continuaron mostrando caídas.