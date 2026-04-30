Aterriza en Venezuela primer vuelo comercial directo desde EE.UU tras 7 años sin operar

Por: EFE

El avión, proveniente de Miami, llegó a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.

Tras el aterrizaje, el piloto del avión desplegó por la ventana una bandera de Venezuela, mientras los pasajeros bajaron las escaleras portando banderines del país suramericano.

En este vuelo viajó una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

En la pista los esperaban la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faria; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, entre otros, quienes aplaudieron cuando el avión -pintado con los colores rojo, blanco y azul con motivo de los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de EE.UU.- abrió sus puertas.

Barrett, quien hace una semana comenzó su misión en este país caribeño, consideró más temprano que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo a propósito de la reanudación de vuelos a cargo de American Airlines, algo que calificó como un "hito histórico".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró que la reanudación de vuelos con Estados Unidos, se debe a una agenda diplomática bilateral con base en el respeto y el diálogo.

"Hoy llegó, después de 7 años, el primer vuelo comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias a la agenda diplomática entre dos Gobiernos que decidieron poner su mejor empeño en base al respeto, sentarse a dialogar y avanzar", subrayó Delcy Rodríguez durante el cierre en Caracas de una peregrinación nacional que empezó el pasado 19 de abril contra las sanciones.

Por su parte, la ministra venezolana de Transporte indicó que esperan recibir "más de 100.000 pasajeros" con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un "eje de conexión" en la región.

"Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad", aseguró Faria.

La ruta tendrá una frecuencia diaria entre el aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami.

Por su parte, el encargado de negocios de EE.UU., John Barrett, afirmó: "Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, de nuestra gente, en los países", dijo desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Asimismo, subrayó que la reanudación de vuelos es un resultado directo del plan de tres fases -estabilización, recuperación y transición- establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario Estado, Marco Rubio, luego de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, el pasado 3 de enero.