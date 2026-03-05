China proyecta meta de crecimiento más baja en más de tres décadas

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com China fijó para 2026 una meta de expansión económica de entre 4,5 % y 5 %, la más baja en más de tres décadas, en una señal de que el gigante asiático se prepara para una etapa de crecimiento más moderado mientras intenta enfrentar problemas estructurales internos y un entorno internacional más desafiante. El objetivo fue presentado por el primer ministro Li Qiang durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el principal encuentro político del país. En su intervención, el funcionario reconoció que la economía china atraviesa un momento complejo y aseguró que las decisiones del gobierno buscan reforzar la estabilidad a largo plazo.

“Los logros del año pasado fueron muy difíciles de conseguir”, afirmó Li ante los delegados reunidos en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Según el primer ministro, el país ha enfrentado “un panorama grave y complejo, donde los desafíos externos se entrelazan con presiones internas”. El nuevo objetivo representa el nivel más bajo desde 1991 —con excepción de 2020, cuando no se fijó una meta debido al impacto de la pandemia— y refleja el proceso de desaceleración gradual que experimenta la segunda economía más grande del mundo. Aunque el producto interno bruto (PIB) de China creció un 5 % en 2025, en línea con lo previsto por el gobierno, los responsables políticos consideran necesario reducir el ritmo para dar paso a reformas estructurales. Li explicó que el ajuste permitirá “crear espacio para la prevención de riesgos, las reformas y los cambios estructurales” que marcarán el nuevo plan quinquenal que guiará la economía hasta 2030. El Ejecutivo también anunció que mantendrá el déficit fiscal en torno al 4 % del PIB, una señal de que Pekín seguirá aplicando políticas de estímulo moderadas en lugar de medidas agresivas para impulsar la actividad. Sin embargo, algunos analistas consideran que el paquete de medidas podría quedarse corto frente a los desafíos actuales. Julian Evans-Pritchard, economista de Capital Economics, señaló que “las políticas se mantendrán en general sin grandes cambios este año”. A su juicio, podría haber “algo más de flexibilización monetaria, pero muy poco apoyo fiscal”. El experto describió la estrategia como “tímida” y advirtió que un estímulo limitado podría prolongar problemas como la debilidad de la inflación o el exceso de capacidad industrial.