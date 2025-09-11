Bolsonaro es declarado culpable de un intento de golpe contra Lula

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antiguo abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien Bolsonaro conspiró tras perder las elecciones de 2022, según las conclusiones del tribunal.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue declarado culpable este jueves de haber atentado contra el orden democrático (por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva) por la Primera Sala de la Corte Suprema, en un fallo que concluyó con cuatro votos contra uno.

"Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho", dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

"La Fiscalía consiguió describir satisfactoriamente una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a perseguir un proyecto" centrado en la "permanencia en el poder del presidente Bolsonaro, sea cual fuera el método criminal a ser utilizado", aseguró Zanin.

Tras la declaración de culpabilidad, los cinco jueces discutirán, en principio este viernes, las condenas que serán aplicadas, que pueden llegar a 43 años de cárcel.

El presidente Lula da Silva, afirmó que Bolsonaro intentó un golpe de Estado en el país y dijo que existen "centenas" de pruebas que lo confirman, en una entrevista televisiva del Jornal da Band.

"Bolsonaro intentó un golpe de Estado en este país. (...) Hay decenas, cientos de pruebas, de acciones, declaraciones, discursos, material escrito, de todo lo que intentó hacer (...). Si el juez (Luiz) Fux no quiere las pruebas, es su problema", dijo Lula, según un extracto de la entrevista adelantado por el Jornal da Band.

En la cita, Lula fue cuestionado sobre el voto del magistrado Luiz Fux, quien en la víspera optó por absolver al líder ultraderechista de los cinco delitos que se le imputan contra el orden democrático y por los que puede recibir unos 40 años de prisión.

Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores fueron juzgados por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio del Gobierno y deterioro de patrimonio protegido.

Lula añadió que el ex jefe de Estado no solamente "orquestó todo", sino que además fue "cobarde" y "se fue".