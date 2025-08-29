Centroamérica & Mundo

Panamá compra cuatro aviones militares a Brasil para patrullaje y lucha contra el narcotráfico

El A-29 Super Tucano, un avión militar ligero, será usado en tareas de patrullaje y respuesta ante emergencias y para la lucha contra el narcotráfico, según adelantó el Gobierno panameño el pasado enero.

  • Panamá compra cuatro aviones militares a Brasil para patrullaje y lucha contra el narcotráfico

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c) y su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino (i), acompañados por el presidente de la compañía Embraer - Defence & Security, João Bosco Costa (d), sostienen miniaturas de aeronaves durante una rueda de prensa este jueves, en el Palacio del Planalto en Brasilia (Brasil). Foto de EFE/Andre Borges

     Andre Borges / EFE
2025-08-29

Por Agencia EFE

Brasil venderá a Panamá cuatro aviones A-29 Super Tucano, que serán destinados al servicio aeronaval del país centroamericano, según un acuerdo suscrito durante la visita a Brasilia del presidente José Raúl Mulino.

La venta se anunció durante el encuentro que mantuvo Mulino con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de Planalto.

Nueva ruta directa entre Guatemala y Houston desde diciembre 2025

En una declaración a la prensa, Lula dijo que "el acuerdo no está 100 % preparado", pero en tono de broma afirmó que "ya no hay retorno" porque Mulino recibió de regalo una maqueta del avión militar.

En la ceremonia no se ofrecieron detalles financieros de la operación, aunque el pasado enero el Gobierno panameño ya había anticipado que gestionaba la posible compra de cuatro aviones A-29 de Embraer por US$78,2 millones.

El pasado abril, Embraer anunció que el Gobierno de Panamá eligió el A-29 Super Tucano como el avión de referencia para las tareas de vigilancia y protección del país centroamericano.

Presidente de Panamá es recibido por Lula en Brasilia con honores de Estado

El A-29 Super Tucano, un avión militar ligero, será usado en tareas de patrullaje y respuesta ante emergencias y para la lucha contra el narcotráfico, según adelantó el Gobierno panameño el pasado enero.

Lula y Mulino mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de Planalto y posteriormente, el presidente panameño asistirá a un evento empresarial organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Redacción web
Agencia EFE

Seguridad
|
Narcotráfico
|
Inversiones
|
Gobierno
|
avion militar
|
Luiz Inácio Lula
|
José Raúl Mulino
|
Panamá
|
Brasil
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE