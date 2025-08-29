Centroamérica & Mundo

Panamá compra cuatro aviones militares a Brasil para patrullaje y lucha contra el narcotráfico

El A-29 Super Tucano, un avión militar ligero, será usado en tareas de patrullaje y respuesta ante emergencias y para la lucha contra el narcotráfico, según adelantó el Gobierno panameño el pasado enero.

Por Agencia EFE Brasil venderá a Panamá cuatro aviones A-29 Super Tucano, que serán destinados al servicio aeronaval del país centroamericano, según un acuerdo suscrito durante la visita a Brasilia del presidente José Raúl Mulino. La venta se anunció durante el encuentro que mantuvo Mulino con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de Planalto.

En una declaración a la prensa, Lula dijo que "el acuerdo no está 100 % preparado", pero en tono de broma afirmó que "ya no hay retorno" porque Mulino recibió de regalo una maqueta del avión militar. En la ceremonia no se ofrecieron detalles financieros de la operación, aunque el pasado enero el Gobierno panameño ya había anticipado que gestionaba la posible compra de cuatro aviones A-29 de Embraer por US$78,2 millones. El pasado abril, Embraer anunció que el Gobierno de Panamá eligió el A-29 Super Tucano como el avión de referencia para las tareas de vigilancia y protección del país centroamericano.