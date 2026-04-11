Brasil y EEUU lanzan alianza contra crimen transnacional y tráfico de armas

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Los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos formalizaron en un acto en Brasilia un acuerdo de cooperación en materia de seguridad destinado a desarticular redes delictivas internacionales y combatir el tráfico de armas.

Por: EFE El acuerdo, bautizado Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), establece una alianza operativa entre la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, que controla la aduana en el país suramericano, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). La pieza central de la iniciativa es el lanzamiento del Programa Desarma, un sistema informático que permite notificar a las autoridades mediante un sistema de alertas mutuas y compartir datos en tiempo real cuando la aduana brasileña detecte productos de origen estadounidense vinculados a armas, municiones, explosivos o componentes sensibles.

También registrará números de serie, rutas de carga y perfiles de exportadores para mapear redes ilícitas desde su origen. A cargo del anuncio, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, destacó que esta novedad es fruto del diálogo directo entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, en pos de consolidar una agenda bilateral centrada en el combate al narcotráfico y el contrabando de armamento. La construcción de esta agenda se aceleró tras visitas técnicas a Foz de Iguaçu para evaluar la región de la Triple Frontera, que une a Argentina, Brasil y Paraguay, considerada un punto crítico para el comercio ilegal.