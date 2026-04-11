Trump dice que está preparado para lanzar "duro ataque" contra Irán si fracasa el diálogo

Por: EFE

En una entrevista concedida al diario The New York Post poco después de que el vicepresidente, JD Vance, despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense que negociará con Irán un posible acuerdo de paz, el republicano aseguró que el Pentágono se está armando para abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz ante la posibilidad de que se rompa el diálogo.

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos!", aseguró al diario.

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia", amenazó Trump.

El presidente estadounidense también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que arrancan en Islamabad después de que Teherán hiciera públicas una serie de demandas, que dijo que Washington había aceptado negociar, algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que Irán tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto.

"Delante de nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego salen ante la prensa y dicen: ‘No, en realidad nos gustaría enriquecer uranio’. Así que ya lo averiguaremos", concluyó.