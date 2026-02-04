Café de El Salvador llega a cinco continentes: MAG

Por revistaeyn.com
El café salvadoreño, con su marca Café de El Salvador, ya llega a cinco continentes, así lo confirmó Óscar Domínguez, viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Es muy gratificante ver cómo nuestro café salvadoreño sigue cruzando fronteras gracias a su alta calidad. Hoy llega a un nuevo destino: Marruecos”, destacó, agregando "Café de El Salvador se ofrece en 386 cafeterías a nivel mundial. Nuestro grano de oro ya está en los cinco continentes. ☕️ ️".
El funcionario dio la información, junto con el video promocional de la cafetería Dahab, en Marruecos, que ya vende este café.
La llegada del café salvadoreño a Marruecos fue confirmada en abril de 2025 por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), cuando informó del despacho de granos cosechados en la Cooperativa San Carlos Dos, ubicada en Osicala, Morazán. Según la información, Dahab Industrie pagó US$350 por quintal.
El logo de Café de El Salvador es un orgullo. El Instituto Salvadoreño del Café (ISC) —que ha tomado un rol protagónico— se encarga de que los lotes de colocar esta sello de exportación en aquellos perfiles de taza específicos. Para que un café use la marca país, debe pasar por catadores certificados que validan que la calidad representa el estándar de "especialidad" (usualmente arriba de 80-84 puntos en la escala SCA).
El Salvador ha sido históricamente un contendiente fuerte en la Cup of Excellence. Lotes salvadoreños han llegado a venderse por más de US$60 o US$100 la libra en subastas electrónicas, lo que ha puesto a la marca en el radar de los tostadores más exclusivos de Asia y Europa.