Café de El Salvador llega a cinco continentes: MAG

Por revistaeyn.com

El café salvadoreño, con su marca Café de El Salvador, ya llega a cinco continentes, así lo confirmó Óscar Domínguez, viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Es muy gratificante ver cómo nuestro café salvadoreño sigue cruzando fronteras gracias a su alta calidad. Hoy llega a un nuevo destino: Marruecos”, destacó, agregando "Café de El Salvador se ofrece en 386 cafeterías a nivel mundial. Nuestro grano de oro ya está en los cinco continentes. ☕️ ️".

El funcionario dio la información, junto con el video promocional de la cafetería Dahab, en Marruecos, que ya vende este café.