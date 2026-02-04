Centroamérica & Mundo

Café de El Salvador llega a cinco continentes: MAG

Según el Ministerio de Agricultura de El Salvador Café de El Salvador ya puede encontrarse en 386 cafeterías en el mundo.

    Así llegó hasta Atlántida, en el departamento de Canelones, Uruguay, Café de El Salvador. FOTO @ESAenSuramerica
2026-02-04

Por revistaeyn.com

El café salvadoreño, con su marca Café de El Salvador, ya llega a cinco continentes, así lo confirmó Óscar Domínguez, viceministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

“Es muy gratificante ver cómo nuestro café salvadoreño sigue cruzando fronteras gracias a su alta calidad. Hoy llega a un nuevo destino: Marruecos”, destacó, agregando "Café de El Salvador se ofrece en 386 cafeterías a nivel mundial. Nuestro grano de oro ya está en los cinco continentes. ☕️ ️".

El funcionario dio la información, junto con el video promocional de la cafetería Dahab, en Marruecos, que ya vende este café.

Las mejores coffee shops de Centroamérica: The World’s 100 Best Coffee Shop

La llegada del café salvadoreño a Marruecos fue confirmada en abril de 2025 por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), cuando informó del despacho de granos cosechados en la Cooperativa San Carlos Dos, ubicada en Osicala, Morazán. Según la información, Dahab Industrie pagó US$350 por quintal.

El logo de Café de El Salvador es un orgullo. El Instituto Salvadoreño del Café (ISC) —que ha tomado un rol protagónico— se encarga de que los lotes de colocar esta sello de exportación en aquellos perfiles de taza específicos. Para que un café use la marca país, debe pasar por catadores certificados que validan que la calidad representa el estándar de "especialidad" (usualmente arriba de 80-84 puntos en la escala SCA).

Café salvadoreño explora crecer en el exclusivo mercado de Dubái

El Salvador ha sido históricamente un contendiente fuerte en la Cup of Excellence. Lotes salvadoreños han llegado a venderse por más de US$60 o US$100 la libra en subastas electrónicas, lo que ha puesto a la marca en el radar de los tostadores más exclusivos de Asia y Europa.



Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

