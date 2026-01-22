Café salvadoreño explora crecer en el exclusivo mercado de Dubái

Centroamérica & Mundo

El World of Coffee Dubái se ha convertido en una vitrina relevante para los países productores que buscan llegar a consumidores con alto poder adquisitivo.

Por revistaeyn.com El café de El Salvador intenta abrirse paso en uno de los escaparates más exclusivos del comercio internacional: Dubái. Recientemente, el país llevó su oferta cafetalera a la feria World of Coffee, un evento clave para el sector que reunió en Emiratos Árabes Unidos a compradores especializados, tostadores, importadores y representantes de la industria hotelera y gastronómica de distintas regiones del mundo. La participación salvadoreña, coordinada por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), buscó algo más que visibilidad. El objetivo fue posicionar al grano nacional en un mercado que valora —y paga— los cafés de origen, diferenciados y de alta calidad, una tendencia que gana fuerza en Medio Oriente.

Según el ISC, la presencia en esta feria forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el reconocimiento del café salvadoreño, dinamizar los negocios y abrir nuevas oportunidades para productores y empresas ligadas a la cadena cafetalera. World of Coffee Dubái se desarrolló del 18 al 20 de enero y se ha convertido en una vitrina relevante para los países productores que buscan llegar a consumidores con alto poder adquisitivo. Para El Salvador, este tipo de espacios resulta clave en un contexto en el que la competencia internacional es cada vez más intensa y los márgenes dependen, en buena medida, del valor agregado y de la diferenciación del producto. Las cifras confirman el atractivo de este destino. Emiratos Árabes Unidos figura entre los mercados que mejor remuneran el café salvadoreño, con un precio promedio cercano a los US$8.7 por kilogramo. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y noviembre de 2025 se enviaron a ese país poco más de 58.000 kilogramos de café, generando ingresos por alrededor de US$512.000.