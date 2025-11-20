Invierten US$150 millones en complejo residencial en playa El Sunzal, El Salvador

Por revistaeyn.com

La empresa Towco, S.A. de C.V. impulsa una nueva etapa para el desarrollo inmobiliario costero en El Salvador con The Cliff at El Sunzal.

Con una inversión proyectada superior a US$150 millones, el desarrollo se ejecutará en dos etapas durante los próximos cinco años. La primera, en curso, consiste en una urbanización premium con 104 lotes exclusivos y la segunda contempla más de 100 apartamentos de lujo frente al mar.