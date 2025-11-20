Empresas & Management

Invierten US$150 millones en complejo residencial en playa El Sunzal, El Salvador

Surf City se ha convertido en uno de los destinos de mayor crecimiento en El Salvador.

  • Invierten US$150 millones en complejo residencial en playa El Sunzal, El Salvador

    Este proyecto se ubica en la zona de El Sunzal, corazón de Surf City a 25 minutos de San Salvador, consolidándose como un referente moderno, sostenible y de alto valor en la región. FOTO RENDER / E&N

2025-11-20

Por revistaeyn.com

La empresa Towco, S.A. de C.V. impulsa una nueva etapa para el desarrollo inmobiliario costero en El Salvador con The Cliff at El Sunzal.

Con una inversión proyectada superior a US$150 millones, el desarrollo se ejecutará en dos etapas durante los próximos cinco años. La primera, en curso, consiste en una urbanización premium con 104 lotes exclusivos y la segunda contempla más de 100 apartamentos de lujo frente al mar.

Presentan nuevos circuitos turísticos para fomentar el turismo en Guatemala y El Salvador

Este proyecto se ubica en la zona de El Sunzal, corazón de Surf City a 25 minutos de San Salvador, consolidándose como un referente moderno, sostenible y de alto valor en la región.

Invierten US$150 millones en complejo residencial en playa El Sunzal, El Salvador

El proyecto potenciará el crecimiento económico y turístico de Surf City. Además, promueve un modelo de desarrollo ordenado y sostenible, alineado con la estrategia nacional de turismo costero y fortalecimiento de la inversión privada en infraestructura.

Comprar vivienda en El Salvador: ¿Burbuja inmobiliaria o inversión de largo plazo?

El proyecto está cercano al Zonte, una de las playas más populares del país, tanto por el desarrollo de torneos de surf como por ser la cuna de la adopción del bitcoin en el país.

<i>Towco, S.A. de C.V. es una desarrolladora inmobiliaria salvadoreña integrada por ungrupo de inversionistas nacionales, con The Cliff at El Sunzal, inaugura una nueva generación de proyectos residenciales.</i>

Towco, S.A. de C.V. es una desarrolladora inmobiliaria salvadoreña integrada por ungrupo de inversionistas nacionales, con The Cliff at El Sunzal, inaugura una nueva generación de proyectos residenciales.
Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Playa
|
Inversiones
|
Real Estate
|
San Salvador
|
Surf City
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE