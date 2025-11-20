Invierten US$150 millones en complejo residencial en playa El Sunzal, El Salvador

Por revistaeyn.com
La empresa Towco, S.A. de C.V. impulsa una nueva etapa para el desarrollo inmobiliario costero en El Salvador con The Cliff at El Sunzal.
Con una inversión proyectada superior a US$150 millones, el desarrollo se ejecutará en dos etapas durante los próximos cinco años. La primera, en curso, consiste en una urbanización premium con 104 lotes exclusivos y la segunda contempla más de 100 apartamentos de lujo frente al mar.
Este proyecto se ubica en la zona de El Sunzal, corazón de Surf City a 25 minutos de San Salvador, consolidándose como un referente moderno, sostenible y de alto valor en la región.
El proyecto potenciará el crecimiento económico y turístico de Surf City. Además, promueve un modelo de desarrollo ordenado y sostenible, alineado con la estrategia nacional de turismo costero y fortalecimiento de la inversión privada en infraestructura.
El proyecto está cercano al Zonte, una de las playas más populares del país, tanto por el desarrollo de torneos de surf como por ser la cuna de la adopción del bitcoin en el país.