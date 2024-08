Caficultores de Honduras piden a UE claridad sobre ley contra la deforestación

El reglamento contra la deforestación "dice que no se pueden importar cafés que vengan de bosques que han sido afectados, pero no dice exactamente los esquemas, entonces esto deja una nublosa y hemos tenido varios acercamientos con la Unión Europea, estamos en diferentes foros y no terminan de definir los mecanismos", explicó.

En junio de 2023 entró en vigor la ley comunitaria para evitar que las importaciones en la UE de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate causen la deforestación en terceros países, con un periodo de 18 meses (hasta diciembre próximo) de margen a los operadores para prepararse.

Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la UE tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen en comparación con 2020.