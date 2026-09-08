Canadá activa aranceles de represalia a US$20.000 millones de productos de EEUU

Los aranceles, que entraron en vigor a las 00.01 hora local, oscilan entre el 15 % y el 50 % y afectan a cientos de productos, desde acero y aluminio hasta electrodomésticos, muebles, productos lácteos, herramientas, cosméticos y electrónica.

Canadá puso en vigor aranceles de represalia sobre importaciones estadounidenses valoradas en 27.600 millones de dólares canadienses (unos US$20.000 millones), en una nueva escalada de la guerra comercial con Estados Unidos y sin señales de que Ottawa y Washington vayan a retomar las negociaciones.

Las medidas son la respuesta "dólar por dólar" del Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, a los aranceles del 50 % que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso el pasado 22 de agosto a productos canadienses por un valor similar, después del fracaso de las negociaciones comerciales entre los dos países.

Entre los productos estadounidenses afectados figuran leche y nata, con gravámenes del 50 %; quesos frescos, con un 25 %; madera de coníferas, también con un 25 %, y numerosos productos de acero y aluminio, sometidos ahora a aranceles del 50 %. Perfumes, protectores solares, maquillaje y otros productos de belleza también afrontan aranceles de hasta el 50 %.

Carney ha reconocido que las contramedidas elevarán algunos precios y reducirán las opciones de los consumidores canadienses, pero sostiene que son necesarias para responder a Washington y proteger los intereses económicos del país.

"Tomamos esta medida con reticencia", afirmó el primer ministro cuando anunció los aranceles, aunque añadió que Ottawa está convencida de que la decisión es la que mejor sirve a los mejores intereses de Canadá.

La entrada en vigor de los gravámenes se produce además después de que Trump amenazara el lunes con impedir que el fabricante canadiense de aviones Bombardier venda sus aparatos en Estados Unidos, a menos que traslade allí su producción.